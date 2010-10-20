ElectroWorld Ortak Pos'ta Ingenico'yu Seçti

Uluslararası elektronik mağazacılık zinciri Electro World Türkiye’deki mağazalarında kartlı ödemeler için Ortak POS sistemine geçti. Proje için Ingenico Ortak POS sistemini tercih eden şirket, tüketicilerine pazardaki hemen hemen tüm kredi kartı kampanyalarından yararlanma imkanı sunuyor.

Kahverengi eşyadan telekomünikasyon ürünlerine, bilgisayar yazılım ve donanımından beyaz eşya ve küçük ev aletlerine, mutfak ekipmanlarından çeşitli aksesuarlara kadar pek çok kategoride geniş bir ürün yelpazesi ve marka çeşitliliği sunan Electro World, mağazalarında kredi kartı ile gerçekleştirilen ödemeleri daha hızlı, verimli ve güvenli kılabilmek adına Ortak POS sistemine geçti. Proje kapsamında kendi altyapısını kurmayı tercih eden şirket, saha uygulaması ve terminaller için ise Ingenico’yu seçti.

Electro World mağazalarında yazarkasaların yanına yerleştirilecek olan Ingenico EFT POS terminalleri sayesinde 7 farklı bankaya ait taksit, ödül, puan vb. servisler tek bir terminal üzerinden sağlanıyor. Electro World’un mevcut network ağı aracılığı ile direkt olarak POS terminali üzerinden haberleşmenin sağlandığı sistemde, yazarkasa entegrasyonu ile tutar otomatik olarak algılanarak kullanıcı hataları da en aza indiriliyor.

Proje ile pazardaki hemen hemen tüm kredi kartı kampanyalarını tek ve güvenli bir platform üzerinden müşterilerine sunacak olan Electro World, Ingenico tarafından sunulan “Terminal Raporlama Sistemi” sayesinde, mağaza bazında raporlama yaparak nakit akışını anlık olarak yönetebilecek.

Elctro World’un Türkiye genelindeki 15 mağazasına yayılması planlanan projenin 2010’da tamamlanması hedefleniyor.

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