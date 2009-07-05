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ELSA tek PCB'li GeForce GTX 295 modelini kullanıma sunuyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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ELSA tek PCB'li GeForce GTX 295 modelini kullanıma sunuyor
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Nvidia'nın önde gelen iş ortaklarından birisi olan ve son dönemde daha çok profesyonel grafik çözümleriyle gündeme gelen ELSA, tek PCB'li GeForce GTX 295 modelini kullanıma sunuyor. Nvidia'nın referans tasarımını temel alan GLADIAC GTX 295 V2 isimli yeni model, 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GT200b GPU'sunun çiftini tek bir PCB yani basklı devre üzerinde barındırıyor. GPU'ların haberleşmesi için NF200 yongasına ve her GPU için NVIO çipine de sahip olan kart 1792MB GDDR3 bellek ile geliyor.

Bellek veri yolu 2x 448-bit olan ve toplamda 480x paralel işlem birimiyle gelen kartın grafik işlem birimleri 576MHz'de, paralel işlemcileri 1242MHz'de ve bellekleri de 2016MHz'de görev yapıyor. Çift slot tasarıma sahip olan ve destek veren anakartlarda Quad SLI kurulumuna olanak tanıyan kart CUDA ve PhsyX teknolojilerine de destek veriyor. PureVideo HD özelliği ile yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma yapabilen GLADIAC GTX 295 V2 üzerinde görüntü aktarımı için iki adet DVI konnektörü bulunuyor.

ELSA'nın yakın zamanda satışa sunulması beklenen tek PCB'li GeForce GTX 295 modeli için henüz herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor.


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max975 10 yıl
standart soğutucuya benziyor
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--FOSSA-- 10 yıl
sağlam firmadır fiyatı da yüksek olmazsa güzel olur
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ExclusivePack 10 yıl
winfasti bekliorum
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sadtneverdie 10 yıl
elsa piyasadaki en sağlam firmadır bilmiyorsak susmak daha iyi ;)
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rambetiko 10 yıl
@eneshatipoglu
elsa yıllardır var
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eneshatipoglu 10 yıl
elsa ne ara cıktı pıyasaya ılk defa duyuyorum
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