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ELSA'dan 15$'a Triple-SLI köprüsü

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia geçtiğimiz günlerde Triple-SLI teknolojisini duyurdu. AMD-ATi'nin Crossfire X teknolojisine karşı geliştirilen Triple-SLI teknolojisi ile firma 3 adet GeForce 8800 Ultra veya GeForce 8800GTX ekran kartını paralel çalıştırarak kullanıcılarına yüksek performans sunmayı amaçlıyor. Triple-SLI teknolojisinden faydalanabilmek için belirttiğimiz üzere 3 adet GeForce 8800GTX veya GeForce 8800 Ultra ekran kartı ile birlikte nForce 680i SLI veya 780i SLI yonga setini kullanan bir anakarta ihtiyacınız bulunmakta. Bununla birlikte Nvidia, Triple-SLI teknolojisi için özel bir SLI köprüsü de hazırlamış durumda. Her ne kadar 3 adet SLI köprüsü ile 3 kartın haberleşmesi ve doğal olarak Triple-SLI konfigürasyonu gerçekleştirilebiliyor olsa bile Nvidia hem bunu daha basite indirgemek hemde görüntü kirliliğinin önüne geçmek için özel bir Triple-SLI köprüsü hazırladı ve bu tek köprü sayesinde 3 ekran kartı biribirleriyle sorunsuz bir şekilde haberleşebilmekte. Özellikle nForce 780i SLI yonga setli anakartların kutu içeriğine dahil edilen Triple-SLI köprüsü mevcut anakart ve ekran kartı kullanıcıları için de ayrı olarak satışa sunulmuş durumda. Farklı üreticiler tarafından satışa sunulan Triple-SLI köprüsü için ilk adım ELSA'dan geldi ve firma 15$'a Triple-SLI köprüsünü kullanıcılara sundu. Dileyen kullanıcıları 15$'a ELSA'nın Triple-SLI köprüsünü satın alabiliyorlar.
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M`Shinoda 11 yıl
O kadar kartı veriyor ve hala 15$ bunun için vericez, dalga geçiyorlar resmen.

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hiickimse 11 yıl

Orjinalden alıntı: Michael Kenji

O kadar kartı veriyor ve hala 15$ bunun için vericez, dalga geçiyorlar resmen.




Hakkaten ayıp
Yalnız 3 tane 8800Gtx yahut 3 tane 8800ultra alıp triple sli yapacak olan 15$ ı wc kağıdı yapıyordur sanırım
Dünyada en az satılan ürün olur bence bu köprü. 3 tane 8800Gtx kaç kişi alacak ki
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