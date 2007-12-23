ELSA'dan 15$'a Triple-SLI köprüsü

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Nvidia geçtiğimiz günlerde Triple-SLI teknolojisini duyurdu. AMD-ATi'nin Crossfire X teknolojisine karşı geliştirilen Triple-SLI teknolojisi ile firma 3 adet GeForce 8800 Ultra veya GeForce 8800GTX ekran kartını paralel çalıştırarak kullanıcılarına yüksek performans sunmayı amaçlıyor. Triple-SLI teknolojisinden faydalanabilmek için belirttiğimiz üzere 3 adet GeForce 8800GTX veya GeForce 8800 Ultra ekran kartı ile birlikte nForce 680i SLI veya 780i SLI yonga setini kullanan bir anakarta ihtiyacınız bulunmakta. Bununla birlikte Nvidia, Triple-SLI teknolojisi için özel bir SLI köprüsü de hazırlamış durumda. Her ne kadar 3 adet SLI köprüsü ile 3 kartın haberleşmesi ve doğal olarak Triple-SLI konfigürasyonu gerçekleştirilebiliyor olsa bile Nvidia hem bunu daha basite indirgemek hemde görüntü kirliliğinin önüne geçmek için özel bir Triple-SLI köprüsü hazırladı ve bu tek köprü sayesinde 3 ekran kartı biribirleriyle sorunsuz bir şekilde haberleşebilmekte. Özellikle nForce 780i SLI yonga setli anakartların kutu içeriğine dahil edilen Triple-SLI köprüsü mevcut anakart ve ekran kartı kullanıcıları için de ayrı olarak satışa sunulmuş durumda. Farklı üreticiler tarafından satışa sunulan Triple-SLI köprüsü için ilk adım ELSA'dan geldi ve firma 15$'a Triple-SLI köprüsünü kullanıcılara sundu. Dileyen kullanıcıları 15$'a ELSA'nın Triple-SLI köprüsünü satın alabiliyorlar.