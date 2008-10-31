ELSA'dan yeni GeForce 9800GTX+; Daha kısa daha serin

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Nvidia tabanlı ekran kartları hazırlayan ELSA, tasarımıyla dikkat çeken GeForce 9800GTX+ modelini duyurdu. Firmanın Gladiac serisi dahilinde hazırladığı 998 GTX Plus V2 isimli yeni ekran kartı 55nm G92b gpu'sunu temel alıyor. 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 128x paralel işlem birimine sahip olan kart 512MB GDDR3 bellek ile geliyor.

ELSA'nın grafik işlemcisi 738MHz'de çalışan yeni modelinin bellekleri 2200MHz, paralel işlem birimleri ise 1836MHz'de görev yapıyor. Kartın asıl ilginç noktalarından biri ise standart bir GeForce 9800GTX+ modeline göre baskılı devresinin daha kısa olması. Çünkü kart 229mm'lik uzunluğu ise Nvidia'nın referans tasarımından 38mm daha kısa.

Üzerinde bazı ayarlamalar yapılan soğutucusuyla kartın yine referans tasarıma göre 7 derece daha serin çalıştığı bildiriliyor. DirectX 10 ve PCIe 2.0 desteğine sahip olan ekran kartı, PureVideo HD teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma da yapabiliyor. Önümüzdeki günlerde pazara sunulacak kartın fiyatı ise şimdilik bilinmiyor.