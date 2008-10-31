Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

ELSA'dan yeni GeForce 9800GTX+; Daha kısa daha serin

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
5,5b
1
11
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

ELSA'dan yeni GeForce 9800GTX+; Daha kısa daha serin
Tam Boyutta Gör

Nvidia tabanlı ekran kartları hazırlayan ELSA, tasarımıyla dikkat çeken GeForce 9800GTX+ modelini duyurdu. Firmanın Gladiac serisi dahilinde hazırladığı 998 GTX Plus V2 isimli yeni ekran kartı 55nm G92b gpu'sunu temel alıyor. 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 128x paralel işlem birimine sahip olan kart 512MB GDDR3 bellek ile geliyor.

ELSA'nın grafik işlemcisi 738MHz'de çalışan yeni modelinin bellekleri 2200MHz, paralel işlem birimleri ise 1836MHz'de görev yapıyor. Kartın asıl ilginç noktalarından biri ise standart bir GeForce 9800GTX+ modeline göre baskılı devresinin daha kısa olması. Çünkü kart 229mm'lik uzunluğu ise Nvidia'nın referans tasarımından 38mm daha kısa.

Üzerinde bazı ayarlamalar yapılan soğutucusuyla kartın yine referans tasarıma göre 7 derece daha serin çalıştığı bildiriliyor. DirectX 10 ve PCIe 2.0 desteğine sahip olan ekran kartı, PureVideo HD teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma da yapabiliyor. Önümüzdeki günlerde pazara sunulacak kartın fiyatı ise şimdilik bilinmiyor.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Promity 11 yıl
9800 serisi zaten koca bir fiyasko ama aklını kullanan için nimet tükenmeden 8800gts alabilirsiniz 260 ytl ye kadar düştü fiyatları zaten bu kartlarla kimse SLİ yapmaz gerek yok 9800 serisine
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Go7400 11 yıl
Kart Gerçekten Çok güzel Gözüküyor..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hikmet41 11 yıl

Orjinalden alıntı: eXXe_KaaN_eXXe

Kart Gerçekten Çok güzel Gözüküyor..


+1
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +178 madmahmutd +116 Domatore +113 Galatas4ray +104 Tugrul_512bit +86 Mutlak.Sıfır +81 Fenomenon +80 astegon +79 deoks +78 sistemli adam +76
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
5543 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
geforce
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 11 yıl Apogee GT 4GB 1066MHz DDR2 Bellek video inceleme 11 yıl Donanimhaber.com Hız Aşırtma Yarışması Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Pedofili İçeren Kitap Tepki Yarattı
DH Forum
Türkiye Espor Futbol Ligi Duyuruldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim