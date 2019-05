En Çok Almanya İle Konuşuyoruz

TurkNet’in şehiriçi dahil her yöne yapılan aramalarda büyük tasarruf sağlayan 1095 hizmeti, Türkiye’nin yurtdışı görüşme trafiğini ortaya koydu. Buna göre, en çok konuşulan ülkeler Almanya, ABD, Türkmenistan, İngiltere ve Rusya olarak sıralanıyor.

TurkNet’in sabit telefon hizmetinde yaygın operatöre alternatif olarak sunduğu ve kullanıcılarına şehiriçi, şehirlerarası, uluslararası ve GSM’ye doğru olan telefon görüşmelerinde yüzde 58’e varan tasarruf sağlayan avantajlı hizmeti 1095, Türk vatandaşlarının iş ve özel hayatlarında öncelik taşıyan ve en sık temas kurdukları ülkeler hakkında önemli ipuçları veriyor.

Şehirlere göre en çok aranan ülkeler sıralamasına göre, İstanbul Avrupa yakası en çok Almanya'yı, ikinci sırada Türkmenistan'ı arıyor. İstanbul Anadolu yakası en çok Türkmenistan'ı, ikinci sırada ABD’yi arıyor. Ankara en çok ABD’yi, ikinci sırada Almanya’yı arıyor. İzmir en çok Almanya’yı, ikinci sırada ABD’yi arıyor. Veriler arasında Bursa, Kocaeli ve Tekirdağ’ın en çok Bulgaristan’ı, Balıkesir’in en çok Jamaika’yı, Gaziantep’in ise en çok Romanya’yı araması ilgi çekiyor.

Almanya, ABD, Türkmenistan, İngiltere ve Rusya, en çok konuşulan ülkeler arasında başı çekiyor. Almanya’yı en çok İstanbul Avrupa yakası arıyor. İkinci sırada İstanbul Anadolu yakası, üçüncü sırada İzmir, dördüncü sırada Ankara, beşinci sırada Muğla yer alıyor. ABD’yi arayan şehirlerin başında yine İstanbul Avrupa geliyor. İkinci sırada İstanbul Anadolu yakası, üçüncü sırada Ankara, dördüncü sırada İzmir, beşinci sırada Muğla geliyor.

Türkmenistan, İngiltere ve Rusya’ya ilişkin veriler ise şöyle:



Ülke En çok arayan ilk 5 şehir Türkmenistan İstanbul (Avrupa), İstanbul (Anadolu), Ankara, İzmir, Muğla İngiltere Muğla, İstanbul (Avrupa), İstanbul (Anadolu), Aydın, izmir Rusya İstanbul (Avrupa), İstanbul (Anadolu), Ankara, İzmir, Antalya

1095 hizmeti hakkında

1095’in ekonomik tarifelerinden yararlanmak için, aranacak her numaradan önce 1-0-9-5 tuşlamak yeterli oluyor, ardından alışılan şekliyle numara çevriliyor. Evden ya da işten, her sabit telefondan her yöne yapılan aramalarda kullanılabilen 1095’in servis bedeli, her zaman gelen telefon faturasına dahil ediliyor ve Türk Telekom faturalarında “TurkNet – 1095” başlığı altında belirtiliyor. 1095 hizmeti hakkında detaylı bilgi için http://1095.turk.net web sitesi ziyaret edilebilir.

1095 tarifesi



Arama Yönü 1095 Tarifesi (Kr/Dk) Standart Aboneler (Kr/Dk) 1095 Kullanıcılarının Kazancı Şehiriçi 4,99 7,8 % 36 Şehirlerarası ve KKTC Sabit 4,99 9,3 % 46 ABD, Kanada, Almanya, İngiltere, Rusya, Avustralya, Çin (PSTN) 5,99 12,2 % 51 Turkcell, Vodafone, Avea 25 32,8 % 24

