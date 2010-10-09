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En kaslı GTX 480 ile tanışın! Sparkle Calibre GTX 480 video inceleme

8 yıl
58,8b
1
Ekran Kartı
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Bu videomuzda Sparkle'ın kutusundan fanına kadar özelleştirerek piyasaya sunduğu ve fabrika çıkışı hız aşırtılmış ekran kartlarından oluşan Calibre serisinden GTX 480 ekran kartını incelicez.


Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
SpawnOnur 8 yıl
8800 GTX kullanıyorum.Sadece kutusu ve digital termo su icin almistim.Hala calisiyor.Calibre serisi uzun ömürlü oluyor :)
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huseyincarnege 8 yıl
bu fanları şefaf yapıpta b,de mavi led koysalar ölürlermiydi oazman kart albeni olurdu.
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science is a life style 8 yıl
Bu ne lan teknoloji milim milim ilerliyor.Yapın 5 gb lık kart 20000 hızında olsunda mor renk bilmem ne kadar istihşamlı reklam gerekiyorsa yapsınlar.Bizde o zaman uuuu diye kalalım
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huseyincarnege 8 yıl
fermin başarılı bir gpu eme şö le yanları var tabikide
sıcaklık ve güç tüketimi onudaynında 11dx mükemmel performans ve fizik cuda filan işte kartların güçücü sağlam tabir kulandıhımız oyunlarda gördük
nvidia önde gpu ısındıhı için böle komik görünen çozümlerin olmasu olasıydı
zati başka yolu yok oc yoksa imkasız olurdu :)
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spankman 8 yıl
İnceleme için teşekkürler.Geç kalınmış bir kart.
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bulevent 8 yıl
sparkle clibre mi bir daha asla ağzı yananlardanım bir daha saparklenin yanından bile geçmeyecem. benim bir 8600 calibrem vardı. güzel performansı var(tabi zamanında) arkadaşıma da bir tane aldırdım. 2 sene garanti veriyorlar 3. seneye çıkmıyor sanırım kartlar. 3. senesinde 1 ay arayla hem arkadaşımın hemde benim ekran kartım yandı :) tabi bu yanmanın teknik boyutunu bilmiyorum çalışmaz durumda duruyor ikiside :)
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makavel1 8 yıl
bayablar için özel üretilmiş kart.
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msw 8 yıl
Tasarım güzel, Calibreyi hep beğenmişimdir.
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DH Misafiri 8 yıl
aman arkadaslr bence hicbirimz artık ekran kartı almayalım bızmm bi ekran kartına verdımz parayı mıllet xbox360 alıyor her oyunu oynuo ama bz tonlarca para verıoz oyun yok hala da cıkarıolr pıyasada oyun varms gbi pc ye cıkan bi oyun nderdyse yok gbi bsy 1sene snra call of duty de cıkmazsa şaşırmam artık:S hicbr,imz almayalm boykot edelım bsyler yapsnlr e.kartı üreticileri oyun fırmalarıyla anlassınlar bzde adam gbi oyun oynalm öle alalım kart.
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Furkán 8 yıl
Güzel bir ekran kartı olmuş. Soğutma sistemi gayet başarılı..

@Kloroform
Ekran kartı aşağıya doğru baktığı için Fan rengi pek belli olmaz. Bu kadar takılmaya gerek yok bence..
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