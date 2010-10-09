En kaslı GTX 480 ile tanışın! Sparkle Calibre GTX 480 video inceleme

Bu videomuzda Sparkle'ın kutusundan fanına kadar özelleştirerek piyasaya sunduğu ve fabrika çıkışı hız aşırtılmış ekran kartlarından oluşan Calibre serisinden GTX 480 ekran kartını incelicez.
sıcaklık ve güç tüketimi onudaynında 11dx mükemmel performans ve fizik cuda filan işte kartların güçücü sağlam tabir kulandıhımız oyunlarda gördük
nvidia önde gpu ısındıhı için böle komik görünen çozümlerin olmasu olasıydı
zati başka yolu yok oc yoksa imkasız olurdu :)
@Kloroform
Ekran kartı aşağıya doğru baktığı için Fan rengi pek belli olmaz. Bu kadar takılmaya gerek yok bence..