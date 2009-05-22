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Enermax, ECO80+ serisi güç kaynaklarını duyurdu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Enermax, ECO80+ serisi güç kaynaklarını duyurdu
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Komponent üretiminde sektörün önde gelen oyuncularından Enermax, yüksek verimlilik konusunda iddialı olduğu belirtilen ECO80+ isimli yeni güç kaynağı ailesini duyurdu. 350, 400, 500 ve 620 Watt kapasitesindeki modellerden oluşan seri dahilindeki güç kaynaklarında Japon kapasitörler kullanıldığı belirtiliyor. 80 Plus sertifikasıyla gelen güç kaynaklarında TRIPLE AC ve DUAL DC EMI filtresine yer verildiği ayrca SafeGuard teknolojisiyle kısa devre, düşük ve yüksek akım gibi durumlara karşı koruma sağlandığı belirtiliyor.

Çift 12v rail tasarımına sahip olan ve 100.000 saatlik hata öncesi kullanım süresi sunabilen ECO80+ serisi yeni güç kaynaklarının 450-1800 devir/dakika hızlarında çalışan 120mm'lik fan ile seriniletildikleri belirtiliyor. Kalite çıtasının oldukça yüksek olduğu belirtilen enerji verimli yeni güç kaynaklarından 350, 400 ve 500 Watt'lık modellerin 52.50 Avro, 85 Avro ve 94 Avro'dan başlayan yurt dışı satış fiyatlarıyla listelere girmiş durumdalar.

Enermax, ECO80+ serisi güç kaynaklarını duyurdu
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IhtiyarDelikanli 10 yıl
Modular versiyonu olmiycak herhalde.. ama onemli değil enermaxın adı yeter
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LEON-X 10 yıl
Fiyatı yüksek olacak, talep düşük olacak belkide orta seviyede seyiredecek ve firmalarda getirmeyecek...

Enermax, Be Quiet, Nexus gibi markalar malesef burada çok pahalı oluyor.


Teşekkürler haber için
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memanet 10 yıl
güzel cihaza benziyor zaten en çok güvendiğim markaların başında enermax firması geliyor bir bilgisayarda bulunan en önemli parçalardan birisi psu dur.ben 5 yıldır tagan kullanıyorum şu ana kadar tık demedi o kadar voltaj düşüşü olmasına rağmen ki bizim bölgede bu durumla sık sık karşılaşırım hiç bir sorun yaşatmadı
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HiqhWoltage 10 yıl
Enermax iyi,kaliteli ve pahalı bu ürünlerde 90 euro = 200tl civarında 500w lık cidden pahalı TR ye de qelirmi bilmem...
PSU da modelüler kabloda yok sanrm.Kaliteli ancak fiyatıda biraz aşağı cekmek lazm cünkü bir sürü alternatifi var psu ların...
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TELESCOPE 10 yıl
güzel haber için teşekkrler
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