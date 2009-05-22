Enermax, ECO80+ serisi güç kaynaklarını duyurdu

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Komponent üretiminde sektörün önde gelen oyuncularından Enermax, yüksek verimlilik konusunda iddialı olduğu belirtilen ECO80+ isimli yeni güç kaynağı ailesini duyurdu. 350, 400, 500 ve 620 Watt kapasitesindeki modellerden oluşan seri dahilindeki güç kaynaklarında Japon kapasitörler kullanıldığı belirtiliyor. 80 Plus sertifikasıyla gelen güç kaynaklarında TRIPLE AC ve DUAL DC EMI filtresine yer verildiği ayrca SafeGuard teknolojisiyle kısa devre, düşük ve yüksek akım gibi durumlara karşı koruma sağlandığı belirtiliyor.

Çift 12v rail tasarımına sahip olan ve 100.000 saatlik hata öncesi kullanım süresi sunabilen ECO80+ serisi yeni güç kaynaklarının 450-1800 devir/dakika hızlarında çalışan 120mm'lik fan ile seriniletildikleri belirtiliyor. Kalite çıtasının oldukça yüksek olduğu belirtilen enerji verimli yeni güç kaynaklarından 350, 400 ve 500 Watt'lık modellerin 52.50 Avro, 85 Avro ve 94 Avro'dan başlayan yurt dışı satış fiyatlarıyla listelere girmiş durumdalar.

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