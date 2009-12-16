Enermax'dan PRO87+ ve MODU87+ serisi yeni güç kaynakları

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Kalite çıtası yüksek donanımlarıyla tanınan Enermax, PRO87+ ve MODU87+ serisi yeni güç kaynaklarını pazara sunmaya hazırlanıyor. 500 Watt, 600 Watt, 700 Watt ve 800 Watt olmak üzere en azından ilk etapta dört farklı kapasite seçeneği ile gelmesi beklenen yeni güç kaynaklarının DHT adı verileb Dinamik Melez Dönüştürü teknolojisine sahip oldukları ve %92'ye varan yüksek verimlilik sunabildikleri açıklandı.
13.9 mm çapında fan ile soğutulan yeni güç kaynaklarının ay sonuna doğru satışa sunulması planlanırken, detaylı özelliklerin yakın zamanda açıklanması bekleniyor.
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kablo döşemede tüm kabloların aynı hizadan çıkması çok daha iyi oluyor...
Piyasadaki nerdeyse butun PSU'lar %80 verimlilikle gelirken bununki nasıl düsük?
Komik mi olmaya çalışıyorsunuz acaba?
Sen herhalde Başka bir psu ile karıştırdın.Adam % 87 den bahsediyor.Hatta % 92 ye varan diyor.Sen ne kullanıyon da yüzde kaç verimlilik ile kullanalabiliyon ?
@gronyar
Fiyatı her zaman yüksek olur Enermax'ın.Uygun olacağını hiç zannetmiyorum.Çünkü kullandıkları kompenentler filan herşey kaliteli.Kaliteden ödün vermeyen paradan da ödün vermeyerek bu psu alır.