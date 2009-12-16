Enermax'dan PRO87+ ve MODU87+ serisi yeni güç kaynakları

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Kalite çıtası yüksek donanımlarıyla tanınan Enermax, PRO87+ ve MODU87+ serisi yeni güç kaynaklarını pazara sunmaya hazırlanıyor. 500 Watt, 600 Watt, 700 Watt ve 800 Watt olmak üzere en azından ilk etapta dört farklı kapasite seçeneği ile gelmesi beklenen yeni güç kaynaklarının DHT adı verileb Dinamik Melez Dönüştürü teknolojisine sahip oldukları ve %92'ye varan yüksek verimlilik sunabildikleri açıklandı.

13.9 mm çapında fan ile soğutulan yeni güç kaynaklarının ay sonuna doğru satışa sunulması planlanırken, detaylı özelliklerin yakın zamanda açıklanması bekleniyor.