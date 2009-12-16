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Enermax'dan PRO87+ ve MODU87+ serisi yeni güç kaynakları

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Enermax'dan PRO87+ ve MODU87+ serisi yeni güç kaynakları
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Kalite çıtası yüksek donanımlarıyla tanınan Enermax, PRO87+ ve MODU87+ serisi yeni güç kaynaklarını pazara sunmaya hazırlanıyor. 500 Watt, 600 Watt, 700 Watt ve 800 Watt olmak üzere en azından ilk etapta dört farklı kapasite seçeneği ile gelmesi beklenen yeni güç kaynaklarının DHT adı verileb Dinamik Melez Dönüştürü teknolojisine sahip oldukları ve %92'ye varan yüksek verimlilik sunabildikleri açıklandı.

13.9 mm çapında fan ile soğutulan yeni güç kaynaklarının ay sonuna doğru satışa sunulması planlanırken, detaylı özelliklerin yakın zamanda açıklanması bekleniyor.


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linuxuzman 9 yıl
Bunun 800 wat olanını aldınmı herhalde bir ömür gider. Kasanın da üst kısmında egsoz çıkışı gibide olur 14cm fanı var sonuçta çok güzel ya.
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sahafiec 9 yıl
yalnız ben bu moduler PSU'ları kabloları anakartın arkasına döşemek için dezavanataj olarak görüyorum.
kablo döşemede tüm kabloların aynı hizadan çıkması çok daha iyi oluyor...
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gronyar 9 yıl
Enermax uzun zamandır modu82+ üretimde sıkıntı yasıyordu demek ki calısmlarını modu87+ icin bekletmisler verimlilik en dusuk olarak yuzde 87 olacak demektir bu cok iyi bir deger fiyatıda uygun olursa diger ureticilerde verimlilik cıtalarını yukseltmek durumunda kalırlar ki buda son kullanıcı olan bizler icin sevindirici bir haber.
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mav1li 9 yıl
Verim çok çok düşük.
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t3 9 yıl

mav1li

Verim çok çok düşük.

Piyasadaki nerdeyse butun PSU'lar %80 verimlilikle gelirken bununki nasıl düsük?
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HexfeT 9 yıl

mav1li

Verim çok çok düşük.


Komik mi olmaya çalışıyorsunuz acaba?
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Penryn 9 yıl
mav1li

Verim çok çok düşük.


Sen herhalde Başka bir psu ile karıştırdın.Adam % 87 den bahsediyor.Hatta % 92 ye varan diyor.Sen ne kullanıyon da yüzde kaç verimlilik ile kullanalabiliyon ?

@gronyar

Fiyatı her zaman yüksek olur Enermax'ın.Uygun olacağını hiç zannetmiyorum.Çünkü kullandıkları kompenentler filan herşey kaliteli.Kaliteden ödün vermeyen paradan da ödün vermeyerek bu psu alır.
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Thehunt 9 yıl
Enermax yaa pahalısın ama :(
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Batuist 9 yıl
verimlilik güç tüketiminde gerçekten çok etkili.. yüksek verimli PSUların çıkması güzel..
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ahmetkep 9 yıl
Kaliteli bir ürün hazırlamışlar.tak çıkar kablolu ve %92 ye kadar verimlilik vaadi veriyorlarsa ürününde fiyatı ona göre yüksek olacaktır.
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