Geely'nin yeni PHEV sistemi|Kia Tasman pickup tanıtıldı - DH Oto Gündem

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Programımızın bu haftaki bölümünde Geely'nin yeni şarj edilebilir hibrit araç sistemi, Kia'nın ilk pickup modeli Tasman ve yeni Kodiaq RS gibi haftanın öne çıkan konularını değerlendirdik.

Programımızın bu haftaki bölümünde Geely'nin yeni şarj edilebilir hibrit araç sistemi, Kia'nın ilk pickup modeli Tasman ve yeni Kodiaq RS gibi haftanın öne çıkan konularını değerlendirdik. Lütfen bize destek olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. İyi seyirler!

Video akışı:

00:00 - Giriş

01:47 - Geely'nin yeni PHEV sistemi

08:22 - Yeni Skoda Kodiaq RS tanıtıldı

15:50 - Togg'un 1.5 güncellemesi

19:19 - Hyundai'nin yeni tasarım dili "Art of Steel"

24:48 - Yeni Kia Tasman pickup

32:22 - Yeni Suzuki Swift Türkiye'de ön satışa açıldı

36:41 - Jaecoo 5 tanıtıldı

40:50 - Çin'den otomotiv üreticilerine AB'ye yatırım yapmayın çağrısı

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.