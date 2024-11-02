Geely'nin yeni PHEV sistemi|Kia Tasman pickup tanıtıldı - DH Oto Gündem

Programımızın bu haftaki bölümünde Geely'nin yeni şarj edilebilir hibrit araç sistemi, Kia'nın ilk pickup modeli Tasman ve yeni Kodiaq RS gibi haftanın öne çıkan konularını değerlendirdik. Lütfen bize destek olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. İyi seyirler!
Video akışı:
00:00 - Giriş
01:47 - Geely'nin yeni PHEV sistemi
08:22 - Yeni Skoda Kodiaq RS tanıtıldı
15:50 - Togg'un 1.5 güncellemesi
19:19 - Hyundai'nin yeni tasarım dili "Art of Steel"
24:48 - Yeni Kia Tasman pickup
32:22 - Yeni Suzuki Swift Türkiye'de ön satışa açıldı
36:41 - Jaecoo 5 tanıtıldı
40:50 - Çin'den otomotiv üreticilerine AB'ye yatırım yapmayın çağrısı