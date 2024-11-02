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    Geely'nin yeni PHEV sistemi|Kia Tasman pickup tanıtıldı - DH Oto Gündem

    Programımızın bu haftaki bölümünde Geely'nin yeni şarj edilebilir hibrit araç sistemi, Kia'nın ilk pickup modeli Tasman ve yeni Kodiaq RS gibi haftanın öne çıkan konularını değerlendirdik. 

    Programımızın bu haftaki bölümünde Geely'nin yeni şarj edilebilir hibrit araç sistemi, Kia'nın ilk pickup modeli Tasman ve yeni Kodiaq RS gibi haftanın öne çıkan konularını değerlendirdik. Lütfen bize destek olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. İyi seyirler!

    Video akışı:

    00:00 - Giriş

    01:47 - Geely'nin yeni PHEV sistemi

    08:22 - Yeni Skoda Kodiaq RS tanıtıldı

    15:50 - Togg'un 1.5 güncellemesi

    19:19 - Hyundai'nin yeni tasarım dili "Art of Steel"

    24:48 - Yeni Kia Tasman pickup

    32:22 - Yeni Suzuki Swift Türkiye'de ön satışa açıldı

    36:41 - Jaecoo 5 tanıtıldı

    40:50 - Çin'den otomotiv üreticilerine AB'ye yatırım yapmayın çağrısı

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