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Epson'dan çok fonksiyonlu projeksiyon cihazı; MoviMate 55

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Hazırladığı projeksiyon cihazları ülkemizde de satılan Epson çok fonksiyonlu ve kombo özellikli yeni bir projeksiyon cihazını duyurdu. MoviMate 55 adı verilen yeni cihaz temel görev ve sorumluluklarının yanı sıra entegre hoparlörlere ve CD/DVD oynatıcısına da sahip. Dileyen kullanıcılar herhangi bir MP3 çalar üzerindeki içeriği yada iPod'larındaki videoları Epson'ın yeni projeskyion cihazı üzerinden oynatabiliyorlar. Öte yandan PC'ler ile birlikte Xbox 360, PS3, ve Wii gibi günümüzün popüler oyun konsolları da Epson MoviMate 55'in uyumlu olduğu cihaz ve donanımlar içerisinde yer alıyor. CD yada USB bellek içerisindeki resimleri de görüntüleyebilen projeksiyon cihazı E-TORL isimli, yüksek verililiğe sahip 120W'lık lamba ile birlikte geliyor ve 1200 lumenlik parlaklık sunuyor. 16:9 oranında görüntü üretebilen Epson MoviMate 55, 40" boyutundaki TV ile mukayese edildiğinde DVD filmleri 8 kata varan büyüklükteki görüntüleyebiliyor. CD/DVD oynatıcısı standart çözünürlükte (480p) olan cihaz, 8 watt'lık çift hoparlöre (Dolby 5.1 Digital DTS destekli) sahip. 3LCD teknolojisini kullanan ürün üzerinde 3 yongalı optik motor yer alıyor ve her primer renk ayrı bir yongada işlenerek renk kırılmasının önüne geçilmesi ve daha yüksek kalitede görüntü sunulması hedefleniyor. 12.6" x 9.1" x 5" boyutlarında olan ve 29 - 35 dB arası fan gürültüsü yaratan Epson MoviMate 55'in Ekim ayı içerisinde iki yıllık garanti ile 700$'lık etiket fiyatı üzerinden kullanıma sunulması bekleniyor.
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ugacomtr 11 yıl
gercekten süpermiş. lambaları bitmese alınır da lamba derdi var...
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yekoo 11 yıl
çözünürlüğü ne sadece dvd oynatıcı çöz. verilmiş o kadar yazı boşuna...Fx57
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