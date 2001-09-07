Epson'dan Kablosuz Network Printer'ı

http://www.everythingusb.com/news/index/321.htm

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Epson yeni modellerini tanıttı ve piyasaya sundu. Bu yeni modellerdeki en önemli gelişme Wireless Network Protokolünü 802.11b 'yi desteklemesi tabii sadece bir versiyonda bu özellik mevcut. Aslında toplam üç versiyon var. Ana ürün Stylus C80, diğer ürünler ise Stylus C80N ve Stylus C80WN. İlk model sadece yüksek kalitede bir printer iken N eki almış olan Stylus C80N network destekli yalnız bildiğimiz kablolu network destekliyor. Stylus C80WN ise Kablosuz Network (Ağ) destekli.Yeni modelde ilginç bir iki teknoloji de mevcut; bunlardan biri DuraBrite teknolojisi ile baskılar güneşten solmuyor, suya dediği anda akmıyor. 70 yıl ömürlü oluyorlar. Resolution Performance Management (RPM) ile düşük çözünürlüklü resim baskılarında bazı ara pikseller eklenerek baskı güzelleştirilebiliyor. Yine basılacak resme göre çözünürlük otomatik ayarlanabiliyor.Fiyatlar ise sade versiyon Stylus C80 $179 ve şimdi satışta. Stylus C80WN $399 ve Eylül içerisinde satışta olacak. Stylus C80N $349 ve Ekimde satışta olacak.Burada kablosuz Network'lü versiyon ile kablolu versiyon arasındaki fiyat farkına dikkat çekmek isterim. Sadece 50$. Halbuki Ağ destekli olmayan ile ağ destekli olan arasındaki fark 170$.Umarım yakında fiyatlar daha da ucuzlar da biz evimizde bir kablodan da kurtulmuş oluruz.Yeni yazıcının dakikada 20 siyah beyaz yazı sayfası (20 ppm) ve dakikada 10 renk içeren baskı hızı mevcut ki Epson 880'in sadece 12 siyah beyaz baskı hızı olduğu düşünülürse oldukça hızlı. Bir de kartuşlar toplam 4 adet, bir tane siyah ve diğer üç kartuş da 3 ana renk. Bu da sadece biten rengin kartuşunun değişimi anlamına geliyor ki bu çoğu zaman avantaj.