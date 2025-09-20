Su üstünde güneşi takip eden güneş panelleri ile yüzde 20 daha fazla elektrik üretiliyor

ABD merkezli bir girişim, gün boyunca güneşin hareketlerini takip edebilen yeni nesil yüzer PV sistemi geliştirdi. Teknoloji, klasik dubaların altına yerleştirilen pervanelerle panellerin su üzerinde yön değiştirmesine dayanıyor. Bu sistem piyasadaki mevcut yüzer PV platformlarına da entegre edilebiliyor ve böylece paneller yatay eksende güneşi takip edebiliyor.
Yüzde 20 oranında daha fazla elektrik üretiyor
Dünyada daha önce de güneşi takip eden yüzer güneş panelleri projeleri geliştirilmişti. Ancak Noria Energy’nin geliştirdiği sistem, mevcut yüzen PV modellerine entegre edilebilmesiyle fark yaratıyor.
Bugüne kadar kullanılan yüzer sistemler genellikle dikey hareketle, yani güneşin yükselip alçalmasını takip ediyordu. Noria’nın geliştirdiği teknoloji ise yatay eksende çalışıyor ve güneşin doğudan batıya hareketini takip ediyor. Bu yöntem, genellikle dikey takipten daha yüksek verim sağlıyor.
Her iki ekseni aynı anda takip eden yüzer bir sistem ise henüz geliştirilebilmiş değil. Çünkü karada kullanılan bu tür sistemler dev kulelerle onlarca paneli aynı anda taşıyor. Yüzer dubalar üzerinde aynı işi yapmak ise rüzgar ve dalgalara karşı dayanıklılık açısından oldukça zor ve pratik değil.
