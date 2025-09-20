Su üstünde güneşi takip eden güneş panelleri ile yüzde 20 daha fazla elektrik üretiliyor

Öğretim üyesi anne ve iş adamı babadan olma bendeniz. Annemin araştırmacı ve eğitmen kimliği ile babamın girişimci ve yönetici kimliğini birleştirerek Donanimhaber.com'u istemeden kurdum.

Tam Boyutta Gör Kuraklık ve enerji krizinin giderek büyüdüğü günümüzde, baraj gölleri ve su rezervuarları üzerine kurulan güneş panelleri iki sorunu aynı anda çözebilir. Bu sistemler bir yandan buharlaşma nedeniyle yaşanan su kaybını azaltırken, diğer yandan da elektrik üretimi sağlıyor.

ABD merkezli bir girişim, gün boyunca güneşin hareketlerini takip edebilen yeni nesil yüzer PV sistemi geliştirdi. Teknoloji, klasik dubaların altına yerleştirilen pervanelerle panellerin su üzerinde yön değiştirmesine dayanıyor. Bu sistem piyasadaki mevcut yüzer PV platformlarına da entegre edilebiliyor ve böylece paneller yatay eksende güneşi takip edebiliyor.

Yüzde 20 oranında daha fazla elektrik üretiyor

Tam Boyutta Gör Güneşi takip eden bu mekanizma sayesinde panellerin enerji üretimi %10 ila %20 arasında artıyor. Şirket ilk uygulamasını ABD'nin Colorado eyaletinde bir su rezervuarında başlattı. Toplam 50 kW gücünde olan bu yüzer santral küçük gibi olsa da etkisi büyük olabilir. Eylül ayında devreye alınacak proje, rezervuarın su seviyesini kontrol eden pompalar için elektrik enerjisi sağlayacak.

Dünyada daha önce de güneşi takip eden yüzer güneş panelleri projeleri geliştirilmişti. Ancak Noria Energy’nin geliştirdiği sistem, mevcut yüzen PV modellerine entegre edilebilmesiyle fark yaratıyor.

Bugüne kadar kullanılan yüzer sistemler genellikle dikey hareketle, yani güneşin yükselip alçalmasını takip ediyordu. Noria’nın geliştirdiği teknoloji ise yatay eksende çalışıyor ve güneşin doğudan batıya hareketini takip ediyor. Bu yöntem, genellikle dikey takipten daha yüksek verim sağlıyor.

Her iki ekseni aynı anda takip eden yüzer bir sistem ise henüz geliştirilebilmiş değil. Çünkü karada kullanılan bu tür sistemler dev kulelerle onlarca paneli aynı anda taşıyor. Yüzer dubalar üzerinde aynı işi yapmak ise rüzgar ve dalgalara karşı dayanıklılık açısından oldukça zor ve pratik değil.

