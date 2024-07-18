Eski OpenAI kurucu ortağı yapay zekaya dayalı bir okul kuruyor

Yapay zeka tabanlı bir okul devrim niteliğinde olabilir
AI araştırmacısı Andrej Karpathy kuruluşuna yardımcı olduğu OpenAI'dan ayrıldıktan sadece birkaç ay sonra Eureka Labs adlı yeni "AI+Education" girişiminin lansmanını duyurdu. Eureka Labs ile herkesin her şeyi öğrenmesine olanak sağlayacak bir Öğretmen + Yapay Zeka ilişkisi geliştirmek amaçlanıyor.
Andrej Karpathy, bu eğitim kurumunu yapay zekanın ana karakter olduğu yeni bir okul türü olarak adlandırıyor. Temel ilkesi yapay zeka olan, insan öğretmenlerin ders planları geliştirirken sınıfta dijital asistanlarla desteklendiği, sıfırdan inşa edilmiş bir eğitim sistemi öngörülüyor.
Karpathy, X'te paylaştığı yazısında Steve Jobs'un 1985'teki düşüncelerini yansıtarak, "Fizik söz konusu olduğunda, her adımda size rehberlik edecek [teorik fizikçi Richard] Feynman ile birlikte çok yüksek kaliteli ders materyalleri üzerinde çalıştığınızı hayal edebilirsiniz" dedi.
Jobs o zamanlar ismi açıklanmayan bir akşam yemeği partisi kalabalığına, "Umarım, yaşam süremiz boyunca, yeni bir tür araç, etkileşimli bir istemci yapabiliriz. Bir sonraki Aristoteles hayatta olduğunda, o Aristoteles'in altta yatan dünya görüşünü bir bilgisayara aktarabiliriz ve bir gün bir öğrenci sadece Aristoteles'in yazdığı kelimeleri okumakla kalmayacak, aynı zamanda Aristoteles'e bir soru sorabilecek. Ve bir cevap alabilecek." demişti.
Bu hedefe ulaşmak için Eureka Labs, öğrencilere kendi yapay zekalarını nasıl inşa edeceklerini öğreten lisans düzeyinde bir ders olan LLM101n'i yayınlamayı planlıyor. Bu durum şirketin tam teşekküllü Yapay Zeka Öğretim Asistanı'nın ufak bir versiyonu olarak görülüyor.
Kursu çevrimiçi olarak yayınlamayı ve insanların birlikte alması için hem dijital hem de fiziksel olarak eğitim grupları uygulanacak. Böyle bir kursun maliyetinin ne kadar olabileceği, ne zaman mevcut olacağı veya şirketin henüz yapay zekaya özgü bir öğretim yönteminin etkinliğini inceleyip incelemediği konusunda henüz bir açıklama yapılmadı.
Gelecekte yapay zeka destekli öğrenme araçları arasında, her öğrencinin öğrenme stiline ve ihtiyaçlarına özel olarak uyarlanmış, yapay zeka tarafından üretilen eğitim oyunları, uyarlanabilir öğrenme platformları, akıllı dijital öğretmenler ve otomatik notlandırma ve geri bildirim sistemleri yer alabilir.
Eureka Labs, AI odaklı eğitim arayışında yalnız değil. Google, geçtiğimiz ay Gemini for Classroom'u duyurdu ve Caktus gibi yapay zeka uygulamaları özellikle öğrenciler düşünülerek tasarlandı.
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.