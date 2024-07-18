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    Eski OpenAI kurucu ortağı yapay zekaya dayalı bir okul kuruyor

    AI, ChatGPT ilk piyasaya sürüldüğünden beri okullar ve eğitim kurumları için birçok sorunla yol açıyor. Ancak yeni bir eğitim girişimi yapay zekaya direnmek yerine onu benimsiyor.
    Eski OpenAI kurucu ortağı yapay zekaya dayalı bir okul kuruyor Tam Boyutta Gör
    Yapay zeka, ChatGPT ilk piyasaya sürüldüğünden beri okullar ve eğitim kurumları için sorunlara yol açıyor ancak yeni bir eğitim girişimi yapay zekaya direnmek yerine onu benimsemeye karar verdi.

    Yapay zeka tabanlı bir okul devrim niteliğinde olabilir

    AI araştırmacısı Andrej Karpathy kuruluşuna yardımcı olduğu OpenAI'dan ayrıldıktan sadece birkaç ay sonra Eureka Labs adlı yeni "AI+Education" girişiminin lansmanını duyurdu. Eureka Labs ile herkesin her şeyi öğrenmesine olanak sağlayacak bir Öğretmen + Yapay Zeka ilişkisi geliştirmek amaçlanıyor.

    Andrej Karpathy, bu eğitim kurumunu yapay zekanın ana karakter olduğu yeni bir okul türü olarak adlandırıyor. Temel ilkesi yapay zeka olan, insan öğretmenlerin ders planları geliştirirken sınıfta dijital asistanlarla desteklendiği, sıfırdan inşa edilmiş bir eğitim sistemi öngörülüyor.

    Karpathy, X'te paylaştığı yazısında Steve Jobs'un 1985'teki düşüncelerini yansıtarak, "Fizik söz konusu olduğunda, her adımda size rehberlik edecek [teorik fizikçi Richard] Feynman ile birlikte çok yüksek kaliteli ders materyalleri üzerinde çalıştığınızı hayal edebilirsiniz" dedi.

    Jobs o zamanlar ismi açıklanmayan bir akşam yemeği partisi kalabalığına, "Umarım, yaşam süremiz boyunca, yeni bir tür araç, etkileşimli bir istemci yapabiliriz. Bir sonraki Aristoteles hayatta olduğunda, o Aristoteles'in altta yatan dünya görüşünü bir bilgisayara aktarabiliriz ve bir gün bir öğrenci sadece Aristoteles'in yazdığı kelimeleri okumakla kalmayacak, aynı zamanda Aristoteles'e bir soru sorabilecek. Ve bir cevap alabilecek." demişti.

    Bu hedefe ulaşmak için Eureka Labs, öğrencilere kendi yapay zekalarını nasıl inşa edeceklerini öğreten lisans düzeyinde bir ders olan LLM101n'i yayınlamayı planlıyor. Bu durum şirketin tam teşekküllü Yapay Zeka Öğretim Asistanı'nın ufak bir versiyonu olarak görülüyor.

    Kursu çevrimiçi olarak yayınlamayı ve insanların birlikte alması için hem dijital hem de fiziksel olarak eğitim grupları uygulanacak. Böyle bir kursun maliyetinin ne kadar olabileceği, ne zaman mevcut olacağı veya şirketin henüz yapay zekaya özgü bir öğretim yönteminin etkinliğini inceleyip incelemediği konusunda henüz bir açıklama yapılmadı.

    Gelecekte yapay zeka destekli öğrenme araçları arasında, her öğrencinin öğrenme stiline ve ihtiyaçlarına özel olarak uyarlanmış, yapay zeka tarafından üretilen eğitim oyunları, uyarlanabilir öğrenme platformları, akıllı dijital öğretmenler ve otomatik notlandırma ve geri bildirim sistemleri yer alabilir.

    Eureka Labs, AI odaklı eğitim arayışında yalnız değil. Google, geçtiğimiz ay Gemini for Classroom'u duyurdu ve Caktus gibi yapay zeka uygulamaları özellikle öğrenciler düşünülerek tasarlandı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 5 gün önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 1 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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