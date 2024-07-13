ChatGPT'nin ücretli abone sayısı devleri geride bırakıyor

OpenAI'nin rakiplerini geride bırakma süreci bu hafta da hızla devam etti. Şirket ChatGPT Plus aracılığıyla ücretli aboneleri kazanmada oldukça başarılı bir ivme yakaladı. Bu hafta yayınlanan bir rapora göre OpenAI'nin ürünleri yapay zeka alanında açık ara en popüler ve karlı olanlar olarak duyuruldu.

OpenAI'nin ücretli abone sayısı 10 milyona yaklaştı

Çalışmaya göre OpenAI'nin yıllık tekrarlayan geliri 3,4 milyar dolar civarında. Bunun yaklaşık yüzde 55'i (1,9 milyar dolar) hizmet için ayda 20 dolar ödeyen 7,7 milyon ChatGPT Plus abonesinden geliyor.

Yüzde 21'i (714 milyon dolar) şirketin ayda 50 dolar ödeyen 1,2 milyon ChatGPT Enterprise abonesinden geliyor. Kalan aboneliklerle birlikte OpenAI'nin yaklaşık 9,88 milyon aylık abonesi olduğu tahmin ediliyor.

Bu, YouTube TV'nin sahip olduğu bildirilen 8 milyon aboneden yaklaşık 2 milyon daha fazla. ChatGPT Plus ayda 20 dolar ücreti olmasına rağmen 10 milyon Disney+ abone sayısına neredeyse ulaşmak üzere.

Yapay zeka kullanımında başı çeken ülkeler belli oldu 1 gün önce eklendi

Bloomberg'in yeni paylaştığı rapora göre, OpenAI, şirketin önümüzdeki on yıl içinde AGI'ye ulaşmayı hedeflemesiyle yapay zeka sistemlerinin yeteneklerini ölçmek için beş kademeli bir ölçek geliştirdi. Şirket, ölçeğini haftanın başlarında çalışanlar ve yatırımcılarla dahili olarak paylaştı.

OpenAI'nin tüzüğü AGI'yi ekonomik açıdan en değerli işlerde insanlardan daha iyi performans gösteren, tüm insanlığa fayda sağlayan son derece otonom sistemler olarak tanımlıyor. Şirket doğrudan güvenli ve faydalı AGI (yapay zekalı görsel zeka) inşa etmeye çalışacağını belirtiyor.

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