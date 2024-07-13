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    Anlık Bildirim

    ChatGPT'nin ücretli abone sayısı devleri geride bırakıyor

    OpenAI ücretli abone sayılarını hızla artırmaya devam ediyor. Yapılan araştırmalara göre OpenAI'nin yaklaşık 9,88 milyon ücretli aylık abone sayısına ulaştığı bildirildi.
    ChatGPT'nin ücretli abone sayısı devleri geride bırakıyor
    OpenAI'nin rakiplerini geride bırakma süreci bu hafta da hızla devam etti. Şirket ChatGPT Plus aracılığıyla ücretli aboneleri kazanmada oldukça başarılı bir ivme yakaladı. Bu hafta yayınlanan bir rapora göre OpenAI'nin ürünleri yapay zeka alanında açık ara en popüler ve karlı olanlar olarak duyuruldu.

    OpenAI'nin ücretli abone sayısı 10 milyona yaklaştı

    Çalışmaya göre OpenAI'nin yıllık tekrarlayan geliri 3,4 milyar dolar civarında. Bunun yaklaşık yüzde 55'i (1,9 milyar dolar) hizmet için ayda 20 dolar ödeyen 7,7 milyon ChatGPT Plus abonesinden geliyor.

    Yüzde 21'i (714 milyon dolar) şirketin ayda 50 dolar ödeyen 1,2 milyon ChatGPT Enterprise abonesinden geliyor. Kalan aboneliklerle birlikte OpenAI'nin yaklaşık 9,88 milyon aylık abonesi olduğu tahmin ediliyor.

    Bu, YouTube TV'nin sahip olduğu bildirilen 8 milyon aboneden yaklaşık 2 milyon daha fazla. ChatGPT Plus ayda 20 dolar ücreti olmasına rağmen 10 milyon Disney+ abone sayısına neredeyse ulaşmak üzere.

    Bloomberg'in yeni paylaştığı rapora göre, OpenAI, şirketin önümüzdeki on yıl içinde AGI'ye ulaşmayı hedeflemesiyle yapay zeka sistemlerinin yeteneklerini ölçmek için beş kademeli bir ölçek geliştirdi. Şirket, ölçeğini haftanın başlarında çalışanlar ve yatırımcılarla dahili olarak paylaştı.

    OpenAI'nin tüzüğü AGI'yi ekonomik açıdan en değerli işlerde insanlardan daha iyi performans gösteren, tüm insanlığa fayda sağlayan son derece otonom sistemler olarak tanımlıyor. Şirket doğrudan güvenli ve faydalı AGI (yapay zekalı görsel zeka) inşa etmeye çalışacağını belirtiyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 20 saat önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 2 gün önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 gün önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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