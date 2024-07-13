ChatGPT'nin ücretli abone sayısı devleri geride bırakıyor

OpenAI'nin ücretli abone sayısı 10 milyona yaklaştı
Çalışmaya göre OpenAI'nin yıllık tekrarlayan geliri 3,4 milyar dolar civarında. Bunun yaklaşık yüzde 55'i (1,9 milyar dolar) hizmet için ayda 20 dolar ödeyen 7,7 milyon ChatGPT Plus abonesinden geliyor.
Yüzde 21'i (714 milyon dolar) şirketin ayda 50 dolar ödeyen 1,2 milyon ChatGPT Enterprise abonesinden geliyor. Kalan aboneliklerle birlikte OpenAI'nin yaklaşık 9,88 milyon aylık abonesi olduğu tahmin ediliyor.
Bu, YouTube TV'nin sahip olduğu bildirilen 8 milyon aboneden yaklaşık 2 milyon daha fazla. ChatGPT Plus ayda 20 dolar ücreti olmasına rağmen 10 milyon Disney+ abone sayısına neredeyse ulaşmak üzere.
Bloomberg'in yeni paylaştığı rapora göre, OpenAI, şirketin önümüzdeki on yıl içinde AGI'ye ulaşmayı hedeflemesiyle yapay zeka sistemlerinin yeteneklerini ölçmek için beş kademeli bir ölçek geliştirdi. Şirket, ölçeğini haftanın başlarında çalışanlar ve yatırımcılarla dahili olarak paylaştı.
OpenAI'nin tüzüğü AGI'yi ekonomik açıdan en değerli işlerde insanlardan daha iyi performans gösteren, tüm insanlığa fayda sağlayan son derece otonom sistemler olarak tanımlıyor. Şirket doğrudan güvenli ve faydalı AGI (yapay zekalı görsel zeka) inşa etmeye çalışacağını belirtiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.