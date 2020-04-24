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    Şu anda 244 kişi burada

    Ev internetinizi hızlandırabileceğiniz ücretsiz, basit ve etkili yöntemler

    Pandemi nedeniyle çoğu insanın evden çalıştığı şu günlerde daha hızlı internete duyulan ihtiyaç arttı.
    30 dk.
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    244
    1
    Diğer
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Bu yazımızda kendinizin masrafsız bir şekilde internetinizi daha verimli bir şekilde kullanmanızı sağlayabilecek basit fakat etkili yöntemleri derledik. Evden çalışanlar ve öğrencilerin faydalanabileceği adımların bazıları sorunların önüne geçme imkanı sunarken bazıları ise sayfaların daha hızlı yüklenmesini sağlama potansiyeli taşıyor. En baştan uyaralım, uygulayacağınız adımlar sonucunda karşılaşabileceğiniz sorunlardan Donanım haber ve yazar sorumlu değildir.

    Modem ya da router’ınızın yazılımını güncelleyebilirsiniz

    Ağ piyasasının büyük oyuncularının imzasını taşıyan bir aygıt kullanıyorsanız çoğunlukla üreticiler cihazınız için belli bir süre boyunca yazılım güncelleştirmeleri sağlar. Bu yamalar ek özellikler getirebileceği gibi stabilite sorunlarını da çözebiliyor. Yazılım güncelliği sık sık duyduğumuz güvenlik açıklarına karşı da önlem alma adına önem taşır.

    Ev internetinizi hızlandırabileceğiniz ücretsiz, basit ve etkili yöntemler
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    Yukarıdaki linklerde sık kullanılan cihazların sayfalarını bulabilirsiniz. Güncelleştirme işlemi genelde modemin web arayüzünden gerçekleştirilen basit bir işlemdir. Gerekli adımları destek sayfalarından bulabilirsiniz. Teknoloji dünyasının güzel atasözlerinden ‘’çalışıyorsa elleme’’ yi aklımızdan çıkarmamakta da fayda var.

    5 GHz’den faydalanın

    Çoğu güncel akıllı cihazda artık 5 GHz’e geçildi. Modem/Router kanadı ise daha önceden modernize edilmeye başlanmıştı. Eğer hem alıcı hem de verici konumundaki cihazlarınızda 5 GHz ağı mevcutsa bundan faydalanmakta fayda var.

    Ev internetinizi hızlandırabileceğiniz ücretsiz, basit ve etkili yöntemler
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    Zira 5 GHz daha yüksek bant genişliği ve düşük gecikme sağlar. Hatırlatalım, 5 GHz frekansı geleneksel 2.4 GHz’e kıyasla daha kısa menzile sahip olduğu gibi engellerden daha fazla etkilenir.

    DNS servisinizi değiştirebilirsiniz

    DNS sunucuları tarayıcılarımızın gitmek istediği adres basitleştiren internetin önemli bileşenlerinden. Haliyle internet deneyimindeki etkileri de büyük. Çoğu kullanıcı internet sağlayıcısının sunduğu sunucuları kullanır. Buna karşın bu servisler genelde yavaşlığıyla biliniyor.

    Daha hızlı bir alan adı sistemine geçmek internette gezinirken sayfaların daha hızlı yüklenmesini sağlayacağı gibi düşük gecikmesiyle de ağın tepkiselliğine katkı sağlayacaktır.

    Ev internetinizi hızlandırabileceğiniz ücretsiz, basit ve etkili yöntemler
    Tam Boyutta Gör

    Bunun için genelde en iyi sonucu alacağınız adresler belli olsa da içinde bulunduğunuz ağ koşullarına göre en iyi servisi GRC DNS benchmark yazılımıyla tespit edebilirsiniz. Tabi uğraşmak istemeyenler için Cloudflare ve Google Public DNS çoğunlukla performans artışı sağlayacaktır.

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    Google Public DNS

    Primary: 8.8.8.8

    Secondary: 8.8.4.4

    Cloudflare DNS

    Primary: 1.1.1.1

    Secondary: 1.0.0.1

    Kablosuz ağ bandınızı kontrol edin

    Kablosuz ağ yayan cihazların artmasıyla otomatik olarak kullanılan kanallar yoğunlaştı. bu Cihazların birbirlerinin sinyalini engellemesine neden olarak kullanıcıları üzebiliyor. Bunun için çevrenizdeki kablosuz ağ bantlarını taramakta fayda var.

    Ev internetinizi hızlandırabileceğiniz ücretsiz, basit ve etkili yöntemler
    Tam Boyutta Gör

    Yukarıdaki araçlarla etrafınızdaki bantların yoğunluğunu gözlemleyerek modem/router’ınızda en az kullanılan banda geçiş yapmanız eğer kablosuz bağlantıda yavaşlık ya da kopma gibi şikayetleriniz varsa çözümünüz olabilir.

    Wi-Fi alıcınızın sürücüsünü kontrol edin

    Aynı modem gibi Wi-Fi alıcısı olarak kullandığınız USB veya PCIe Wi-Fi adaptörlerinin de yazılımının güncelliği önem taşıyor. Windows 10 kullanıcıları bu konuda şanslı, macOS tarafında da Apple’ın katı kontrol politikası sayesinde güncel kalmak için ekstra bir çaba sarfetmek gerekmiyor.

    Modeminizi doğru konumlandırın

    Kullandığınız modemin evin içindeki konumu da önem taşıyor. İnterneti sıklıkla kullandığınız odaya yakın konumlandırma daha sağlıklı olacaktır.

    Ayrıca modemin açık bir alanda bulunması ve yakınlarda büyük metal objelerin bulunmaması da sinyal kalitesi konusunda önemli unsurlar. Son olarak mikrodalga fırını gibi radyo frekansı yayan cihazları uzakta tutmakta da fayda var.



    https://hothardware.com/news/wi-fi-network-optimization-guide-covid-19-work-at-home Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    1 Avatar
    cand. 2 dk.
    Turkcell önce antensiz alanı dar huawei kötü modemleri bize dayatmayı bıraksın o zaman hız problemi yaşamayız
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