Evde İnternet Kullanımını Mükemmel Hale Getirin

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Sosyal medya, iletişim biçimlerimiz, film-dizi seyirlerimiz, projelerimiz derken eve internet bağlatmak hepimiz için temel ihtiyaçlardan biri haline geldi. Öyle ki artık yakınlarımızla yaptığımız telefon görüşmelerinde de internet bağlantısını tercih ediyoruz.

Corona virüs sebebiyle yaşadığımız izolasyon günlerinde de evde internet kullanımımız artmış durumda. Eğitimlerimizi online okumalar, online kurslar ve online dersler üzerinden tamamlıyor; işlerimizi ise online toplantı ve online erişimler üzerinden yürütüyoruz.

Hepimiz için zorunlu bir ihtiyaç haline gelen interneti hem mobil internet hem de evde internet kurulumu ile kullanabiliyoruz. Fakat uzun süreli kullanımlar ve yüksek internet hızı için evde internet daha avantajlı bir seçenek haline geliyor.

Türkiye’nin İnternet Kullanımı



Şubat ayında yayınlanan We are Social ve Hootsuite verileri Türkiye’nin ortalama günlük 7.5 saat internet kullanıldığını göstermektedir. Mart ayında başlayan izolasyon sürecinde ise bu sürenin 10 saatin üzerine çıktığı tahmin edilmektedir.

Yayınlanan aynı verilere göre Türkiye vatandaşlarının %74 aktif olarak internet, %64ü ise aktif olarak sosyal medya kullanmaktadır. İnternet kullanımlarının çoğunu ise online video seyirleri oluşturmaktadır.

Gün içerisin 7.5 ya da 10 saat internet kullanmamız ve bunun büyük bir kısmını video seyri halinde geçirmemiz limitsiz internet yani ev internet bağlantısını zorunlu kılmaktadır.

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En İyi Ev İnterneti Bağlantısı



Limitsiz internet kullanımının zorunlu hale gelmesiyle birlikte ev interneti kampanyaları, en uygun ev interneti gibi araştırmalar kullanıcılar tarafından sıklıkla yapılıyor.



Ev internet paketleri arasından en cazibi ucuz ev interneti olduğu sanılsa da kullanım koşullarına göre bir uygunluk belirlemek gerekiyor. En iyi ev interneti hizmetini araştırırken il sorduğumuz soru “ev interneti ne kadar?” olsa da bu seçimi yaparken günlük kullanımlarınızın ne olduğuna da dikkat etmemiz gerekir. Çünkü ucuz olan fakat hızı düşük bir internet ya da kotalı internet kullanımları bağlantı deneyiminizi sorunlu hale getirebilir. Örneğin sıklıkla film izleyen ya da oyun oynayan biriyseniz fiber internet ve kotasız internet sizin için çok daha iyi olacaktır.

Geçici Süreliğine Ev İnterneti Aboneliği



İzolasyon süreci ve yaz aylarının gelmesi birlikte internet hizmetinden başka bir beklenti ise taahhütsüz yani geçici süre kullanılabilir olması oldu. Normal yaşamda evinde pek vakit geçirmeyen fakat izolasyon sürecinde eve internet bağlatma kararı alan kullanıcılar için 12-24 ay arasında değişkenlik gösteren abonelik sözü izolasyon sonrasında da fatura ödeyecekleri anlamına geliyor.

Yazlık, dağ evi, köy evi gibi yılın belli bir dönemi kullanılan evlerde ise abonelik sözü yine aynı soruna sebep oluyor.

Taahhütsüz internet paketleri ise kullanıcılara geçici abonelik oluşturma imkanı sunuyor. Böylece yazlık internet ya da dönemsel internet kullanımları sonrasında abonelik sonlandırılıp, fatura ödemek mecburiyeti bulunmuyor.

Hem Hızlı Hem Ucuz Hem Kotasız Hem de Taahhütsüz Ev İnterneti Kampanyaları



Kullanıcıların en uygun ev interneti hizmetine erişebilmesi için onlarca kampanya bulunuyor. Telekomünikasyon şirketlerinin hız, kota ve taahhüt koşullarınca oluşturduğu seçeneklerde ev interneti fiyatları 60 TL ile 330 TL arasında değişkenlik gösteriyor. 4 mbps ile 100 mbps arasında hız seçenekleri bulunan internet bağlantılarında, 24 mbps üzerindeki bağlantı hızı fiber internet kapsamına girmektedir. Mevcut ev interneti kampanyaları 20 GB ile 300 GB arasında kota sunmaktadır.

Tüm bu seçenekler paket fiyatlarındaki belirleyici etkenler olsa da çoğu telekomünikasyon şirketinde fiyat indirimlerinde faydalanmak için abonelik sözü şartı bulunmaktadır.



Turknet gibi şirketlerde ise hem fiber, hem kotasız hem taahhütsüz interneti çok daha uygun fiyatlara almanız mümkündür.



Fiber İnternet Altyapı Sorgulama



Günümüz internet teknolojisinde sıklıkla duyduğumuz ve günden güne yayılan fiber internet bağlantısı Türkiye’de her bölgede bulunmuyor. Yaşadığınız ya da ev interneti bağlayacağınız bölgede öncelikle fiber altyapı sorgulaması yapmanız gerekmektedir. Abonelik oluşturacağınız telekomünikasyon şirketlerini arayarak ya da internet sitesinde altyapı sorgulama yaparak bu bilgiye kısa sürede erişebilirsiniz.

Fakat köy, kasaba gibi yazlık alanlarda fiber altyapı bulmak her zaman mümkün olmuyor. Bulunduğunuz bölgede internet bağlantı hızı şehre ya da yoğun nüfuslu yerlere göre daha düşük olabilir. Bu durumda normal hızda bir internet kullanımını wifi güçlendirici cihazlarla destekleyebilirsiniz.

Eğer internete bilgisayar üzerinden bağlanıyorsanız Ethernet kablosu ile kurulum yaparak daha hızlı bir internet bağlantısı oluşturabilirsiniz.

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