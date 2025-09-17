Giriş
    Samsung Galaxy S26 Ultra kılıf görüntüleri paylaşıldı: İşte tasarımı

    Samsung'un amiral gemisi telefonu Galaxy S26 Ultra'ya ait kılıf görselleri ortaya çıktı. Sızıntı, kamera adası tasarımını doğrularken daha ince gövde ve yuvarlatılmış hatlara işaret ediyor.

    Galaxy S26 Ultra en net haliyle görüntülendi! İşte tasarımı Tam Boyutta Gör
    Samsung’un bir sonraki Galaxy Unpacked etkinliğinde tanıtacağı Galaxy S26 serisi için geri sayım resmen başladı. Akıllı telefonlarla ilgili bugüne dek çok sayıda rapor ortaya çıktı ve bu sayede neler beklememiz gerektiğine dair akıllarda çok fazla soru işareti yok. Son olarak Galaxy S26 için yepyeni kılıf görüntüleri ortaya çıktı.​​​

    Galaxy S26 Ultra kılıf görüntüleri paylaşıldı

    Ice Universe tarafından paylaşılan kılıf görselleri, daha önceki renderlarda görülen oval kamera adası tasarımını doğruluyor. Bu da Samsung'un, son yıllardaki ayrı kamera adacıklarından vazgeçip daha bütünleşik bir tasarıma yöneldiğini gösteriyor. Görüntüye göre Galaxy S26 Ultra, 7,9 mm kalınlığında daha ince bir gövdeye sahip olacak.

    Öte yandan kamera çıkıntısı, 4,5 mm ile Galaxy S25 Ultra'ya göre neredeyse iki kat daha kalın görünüyor. Kılıf tasarımında doğrulanan bir diğer nokta ise, daha yuvarlak kenarların benimsenmiş olması.

    Galaxy S26 Ultra en net haliyle görüntülendi! İşte tasarımı
    Samsung'un bu değişiklikle ergonomiyi artırmayı ve önceki modellerde dile getirilen keskin köşe sorunlarını azaltmayı hedeflediğini söyleyelim. Henüz resmi detaylar açıklanmamış olsa da, Galaxy S26 Ultra'nın daha ince gövdeye, belirgin kamera adasına ve yeniden şekillendirilmiş bir tasarıma sahip olacağı büyük ölçüde netleşmiş durumda.

    Önümüzdeki haftalarda yeni sızıntılarla cihazın kamera özellikleri ve donanım tarafındaki detayların daha da kesinleşmesi bekleniyor. Peki Galaxy S26 Ultra neler sunacak? Amiral gemisi modelin, 6,9 inç AMOLED ekran, Snapdragon 8 Elite 2 for Galaxy işlemci16 GB'a kadar RAM ve One UI 8.0 ile kutudan çıkması bekleniyor.

    Telefonun arkasında ise 200 MP (geniş diyafram) + 50 MP periskop (geniş diyafram) + 50 MP ultra geniş + 12 MP güncellenmiş telefoto kameralar bulunacak. Gücünü ise 5.000 mAh pilden alacak modele 60W kablolu / Qi2 manyetik şarj eşlik edecek. 

    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

