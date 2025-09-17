Samsung Galaxy S26 Ultra kılıf görüntüleri paylaşıldı: İşte tasarımı

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Samsung’un bir sonraki Galaxy Unpacked etkinliğinde tanıtacağı Galaxy S26 serisi için geri sayım resmen başladı. Akıllı telefonlarla ilgili bugüne dek çok sayıda rapor ortaya çıktı ve bu sayede neler beklememiz gerektiğine dair akıllarda çok fazla soru işareti yok. Son olarak Galaxy S26 için yepyeni kılıf görüntüleri ortaya çıktı.​​​

Galaxy S26 Ultra kılıf görüntüleri paylaşıldı

Ice Universe tarafından paylaşılan kılıf görselleri, daha önceki renderlarda görülen oval kamera adası tasarımını doğruluyor. Bu da Samsung'un, son yıllardaki ayrı kamera adacıklarından vazgeçip daha bütünleşik bir tasarıma yöneldiğini gösteriyor. Görüntüye göre Galaxy S26 Ultra, 7,9 mm kalınlığında daha ince bir gövdeye sahip olacak.

Öte yandan kamera çıkıntısı, 4,5 mm ile Galaxy S25 Ultra'ya göre neredeyse iki kat daha kalın görünüyor. Kılıf tasarımında doğrulanan bir diğer nokta ise, daha yuvarlak kenarların benimsenmiş olması.

Tam Boyutta Gör Samsung'un bu değişiklikle ergonomiyi artırmayı ve önceki modellerde dile getirilen keskin köşe sorunlarını azaltmayı hedeflediğini söyleyelim. Henüz resmi detaylar açıklanmamış olsa da, Galaxy S26 Ultra'nın daha ince gövdeye, belirgin kamera adasına ve yeniden şekillendirilmiş bir tasarıma sahip olacağı büyük ölçüde netleşmiş durumda.

Önümüzdeki haftalarda yeni sızıntılarla cihazın kamera özellikleri ve donanım tarafındaki detayların daha da kesinleşmesi bekleniyor. Peki Galaxy S26 Ultra neler sunacak? Amiral gemisi modelin, 6,9 inç AMOLED ekran, Snapdragon 8 Elite 2 for Galaxy işlemci, 16 GB'a kadar RAM ve One UI 8.0 ile kutudan çıkması bekleniyor.

Telefonun arkasında ise 200 MP (geniş diyafram) + 50 MP periskop (geniş diyafram) + 50 MP ultra geniş + 12 MP güncellenmiş telefoto kameralar bulunacak. Gücünü ise 5.000 mAh pilden alacak modele 60W kablolu / Qi2 manyetik şarj eşlik edecek.

