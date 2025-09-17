Samsung Galaxy S26 Ultra kılıf görüntüleri paylaşıldı: İşte tasarımı

Galaxy S26 Ultra kılıf görüntüleri paylaşıldı
Ice Universe tarafından paylaşılan kılıf görselleri, daha önceki renderlarda görülen oval kamera adası tasarımını doğruluyor. Bu da Samsung'un, son yıllardaki ayrı kamera adacıklarından vazgeçip daha bütünleşik bir tasarıma yöneldiğini gösteriyor. Görüntüye göre Galaxy S26 Ultra, 7,9 mm kalınlığında daha ince bir gövdeye sahip olacak.
Öte yandan kamera çıkıntısı, 4,5 mm ile Galaxy S25 Ultra'ya göre neredeyse iki kat daha kalın görünüyor. Kılıf tasarımında doğrulanan bir diğer nokta ise, daha yuvarlak kenarların benimsenmiş olması.
Önümüzdeki haftalarda yeni sızıntılarla cihazın kamera özellikleri ve donanım tarafındaki detayların daha da kesinleşmesi bekleniyor. Peki Galaxy S26 Ultra neler sunacak? Amiral gemisi modelin, 6,9 inç AMOLED ekran, Snapdragon 8 Elite 2 for Galaxy işlemci, 16 GB'a kadar RAM ve One UI 8.0 ile kutudan çıkması bekleniyor.
Telefonun arkasında ise 200 MP (geniş diyafram) + 50 MP periskop (geniş diyafram) + 50 MP ultra geniş + 12 MP güncellenmiş telefoto kameralar bulunacak. Gücünü ise 5.000 mAh pilden alacak modele 60W kablolu / Qi2 manyetik şarj eşlik edecek.
hayret vagbotlar çamur atmamış...