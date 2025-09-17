Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Snapdragon 8 Elite Gen 5'in Geekbench sonuçları ortaya çıktı: A19 Pro'yu yakalıyor

    Xiaomi 17 Pro üzerinde çalışan Snapdragon 8 Elite Gen 5, selefini önemli oranda geride bırakırken, Apple’ın A19 Pro yongasıyla başa baş sonuçlar elde ediyor.   

    Snapdragon 8 Elite Gen 5'in Geekbench sonuçları ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Xiaomi’nin yakında tanıtılacak 17 Pro modeli, Qualcomm'un yeni amiral gemisi işlemcisi Snapdragon 8 Elite Gen 5 ile gelecek. Telefona ait Geekbench skorları, yeni yonga setinin oldukça rekabetçi olacağını gösteriyor.

    Snapdragon 8 Elite Gen 5, A19 Pro'ya karşı

    Ortaya çıkan test sonuçlarına göre Snapdragon 8 Elite Gen 5, selefini önemli oranda geride bırakırken, Apple’ın A19 Pro yongasıyla başa baş sonuçlar elde ediyor. Uzun zamandır tek çekirdek performansında Apple'ın gerisinde kalan Qualcomm, bu sefer rakibini yakalamış görünüyor.

    Geekbench 6.5 sonuçlarına göre, Snapdragon 8 Elite Gen 5 kullanan Xiaomi 17 Pro, tek çekirdekte 3.831, çok çekirdekte ise 11.525 puan elde ediyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse, bir önceki Snapdragon 8 Elite ortalama tek çekirdekte 3.200, çok çekirdekte ise 10.000 puan alıyordu. Bu da yeni nesilde tek çekirdekte %19, çok çekirdekte %15’lik bir artış anlamına geliyor. Apple’ın iPhone 17 Pro’sundaki A19 Pro ise tek çekirdekte yaklaşık 3.850, çok çekirdekte ise 11.000 puan elde ediyor. Yani Qualcomm’un yeni işlemcisi, saf CPU gücü açısından Apple ile başa baş bir noktaya gelmiş durumda.

    Tabii, performansın yanında güç verimliliği de önemli. Apple’ın A19 Pro’sunun performans/verimlilik alanında iyi performans sergilediği belirtiliyor. Ayrıca Apple’ın yazılım-ekosistem entegrasyonu sayesinde, donanımla uyumlu uygulamalar A19 Pro’dan ekstra verim alabiliyor.

    Buna rağmen, Qualcomm'un ısınma ve performans düşüşünü azaltmaya ciddi mesai harcadığı belirtiliyor. Bu da özellikle oyunlarda daha stabil kare hızları ve selefine kıyasla aynı hatta daha iyi pil ömrü sunma ihtimali demek. Elbette bunların şimdilik erken testler olduğunu, gerçek kullanımda optimizasyon ve cihaz tasarımına göre farklı sonuçlar görülebileceğini unutmamak gerek.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Uçak kazalarına karşı devasa hava yastığı fikri

    B
    beyinsis 3 saat önce

    bu tür donanımların kazada hiç bir işe yaramayacağı bilimsel olarak açıklandı. nerden buluyosunuz bu saçmalıkları.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    araç klima sıcak üflüyor soğuk üflemiyor ford fiesta 1.4 benzinli doğalgazlı ocağı tüpe çevirme kahve likörü nasıl içilir canlı müzik istek şarkıları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy S21 FE 5G
    Samsung Galaxy S21 FE 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    Asus Vivobook 15
    Asus Vivobook 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum