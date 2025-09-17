Snapdragon 8 Elite Gen 5'in Geekbench sonuçları ortaya çıktı: A19 Pro'yu yakalıyor

Snapdragon 8 Elite Gen 5, A19 Pro'ya karşı
Ortaya çıkan test sonuçlarına göre Snapdragon 8 Elite Gen 5, selefini önemli oranda geride bırakırken, Apple’ın A19 Pro yongasıyla başa baş sonuçlar elde ediyor. Uzun zamandır tek çekirdek performansında Apple'ın gerisinde kalan Qualcomm, bu sefer rakibini yakalamış görünüyor.
Geekbench 6.5 sonuçlarına göre, Snapdragon 8 Elite Gen 5 kullanan Xiaomi 17 Pro, tek çekirdekte 3.831, çok çekirdekte ise 11.525 puan elde ediyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse, bir önceki Snapdragon 8 Elite ortalama tek çekirdekte 3.200, çok çekirdekte ise 10.000 puan alıyordu. Bu da yeni nesilde tek çekirdekte %19, çok çekirdekte %15’lik bir artış anlamına geliyor. Apple’ın iPhone 17 Pro’sundaki A19 Pro ise tek çekirdekte yaklaşık 3.850, çok çekirdekte ise 11.000 puan elde ediyor. Yani Qualcomm’un yeni işlemcisi, saf CPU gücü açısından Apple ile başa baş bir noktaya gelmiş durumda.
Tabii, performansın yanında güç verimliliği de önemli. Apple’ın A19 Pro’sunun performans/verimlilik alanında iyi performans sergilediği belirtiliyor. Ayrıca Apple’ın yazılım-ekosistem entegrasyonu sayesinde, donanımla uyumlu uygulamalar A19 Pro’dan ekstra verim alabiliyor.
Buna rağmen, Qualcomm'un ısınma ve performans düşüşünü azaltmaya ciddi mesai harcadığı belirtiliyor. Bu da özellikle oyunlarda daha stabil kare hızları ve selefine kıyasla aynı hatta daha iyi pil ömrü sunma ihtimali demek. Elbette bunların şimdilik erken testler olduğunu, gerçek kullanımda optimizasyon ve cihaz tasarımına göre farklı sonuçlar görülebileceğini unutmamak gerek.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
bu tür donanımların kazada hiç bir işe yaramayacağı bilimsel olarak açıklandı. nerden buluyosunuz bu saçmalıkları.