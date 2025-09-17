Xiaomi 17 Pro'nun arka ekranı özelleştirilebilir olacak

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Xiaomi, Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcili telefonlarını piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Şirket, yakın zamanda Xiaomi 17 Pro modellerinin yeniden tasarlanmış arka yüzlerini paylaştı. Bu modeller, “Magic Back Screen" adını taşıyan ikinci bir ekranla geliyor. Bu arka ekran uygulaması, Xiaomi'nin Mi 11 Ultra ile denediği modelin devamı niteliğinde ancak yeni serinin arka ekranı daha işlevsel olacak.

Xiaomi 17 Pro, Magic Back Screen ile geliyor

Paylaşılan görsellere göre, Xiaomi 17 Pro’nun ikinci arka ekranı, kameraların yanında oldukça büyük bir alanı kaplıyor. Xiaomi, henüz ekran boyutunu belirtmemiş olsa da, Magic Back Screen'in sunacağı özelleştirme seçeneklerini tanıttı. Bu ekran, renkli ve yüksek çözünürlüklü olup saat, hava durumu gibi temel bilgileri göstermenin yanı sıra daha yüksek kalitede selfie’ler çekmeye yardımcı olacak. Ekranın “hep açık ekran” işlevini destekleyeceği de belirtildi.

Digital Chat Station'ın bildirdiğine göre, Xiaomi 17 Pro, f/1.67 diyafram açıklığına sahip 50 MP ana sensör içeren Leica destekli üçlü kamera kurulumuyla gelecek. Ana kameraya 115 mm eşdeğer odak uzaklığına, f/3.0 diyafram açıklığına ve 5x zoom özelliğine sahip telefoto kamera ve 17 mm odak uzaklığına sahip ultra geniş açılı kamera eşlik edecek.

