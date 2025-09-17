iPhone Air bükülüyor mu? İşte bükülme testi sonucu

iPhone Air bükülme testinden geçti
İlk iPhone Air bükülme testi Apple’dan geldi. Testte makinenin cihaza 58 kg basınç uyguladığı belirtiliyor. Videoda telefonun kasasının geri yaylandığı dikkat çekiyor, kalıcı bir eğrilik oluşmuyor.
iPhone Air’ın bükülmeye dayanıklı olduğu anlaşılıyor ancak yine de bağımsız, üçüncü taraf testleri beklememiz gerekiyor.
iPhone Air'ın iPhone 6 ile aynı şekilde bükülmemesi cihazın titanyum çerçevesine bağlanabilir. iPhone 6, alüminyumdan üretilmiş çerçeveye sahipti. Apple, iPhone Air'ın sıkı bükülme dayanıklılığı gereksinimlerini aştığını ve şimdiye kadarki en dayanıklı iPhone olduğunu söylüyor.
Başka bir videoda iPhone 17 ekranının çizilmelere karşı ne kadar dayanıklı olduğu gösteriliyor. iPhone 17 Pro modelleri düşme testine sokuluyor. Bu videoların Apple'a ait olması göz önüne alındığında, sonuçların olumlu olması şaşırtıcı değil. Gerçek testleri beklemek gerek.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: