    iPhone 17 serisi, ek pil ömrü sağlayan özel güç moduyla geliyor

    iPhone Air'a ek pil ömrü sağlayan adaptif güç modu, iOS 26 ile gelen yeni özelliklerden biri. Apple'ın yeni iPhone 17 serisinde bu özellik varsayılan olarak açık geliyor.

    iphone 17 adaptif güç modu açık geliyor Tam Boyutta Gör
    Apple, iPhone Air’ı tanıtırken adaptif güç modundan bahsetmişti ancak iPhone 17 modellerinde özelliğin varsayılan olarak açık geleceğini belirtmemişti.

    Adaptif Güç, telefon kullanımı normalden daha fazla olduğunda iPhone'un güç tüketimini ayarlaması için tasarlanmış bir özellik. Bu mod aktif olduğunda, iPhone güç tüketimini ayarlıyor, ekran parlaklığını yüzde üç azaltıyor, arka plan etkinliğini da sınırlıyor. Ayrıca, ‌iPhone‌'un pili yüzde 20'ye düştüğünde Düşük Güç modu aktif oluyor.

    Apple Intelligence destekli iPhone'larda destekleniyor

    Uyarlanabilir Güç, ‌iPhone 17‌ modelleri, iPhone 16 modelleri ve iPhone 15 Pro modellerinde kullanılabiliyor olsa da, yalnızca ‌iPhone 17‌ modellerinde otomatik olarak açılıyor. Eski modellerde Ayarlar - Pil - Güç Modu altında Uyarlanabilir Güç özelliği etkinleştirilebiliyor.

    Adaptif Güç modu, cihaz içi yapay zekayı kullanıyor, bu nedenle yalnızca Apple Intelligence'ı destekleyen iPhone'larda kullanılabiliyor. Apple, kullanıcının son kullanım alışkanlığına göre ekstra pil ömrüne ne zaman ihtiyacı olduğunu tahmin ettiğini, buna göre de ayar yaptığını söylüyor. Uyarlanabilir Güç, kamerayı kullanma veya oyun modunda oyun oynama gibi maksimum performans gerektiren görevleri etkilemiyor.

