EVGA, 1200 Watt'lık iki yeni güç kaynağı hazırlıyor

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Nvidia tabanlı ekran kartlarıyla tanınan ve yüksek performanslı modelleriyle kullanıcılar arasında da popüler olan EVGA ürün gamını farklı segmentler için hazırladığı yeni modeller ile genişletmeye devam ediyor. Bir süre önce anakart pazarına adım atan ve önümüzdeki günlerde kullanıma sunmayı planladığı Classified kod adlı X58 anakartı merakla beklenen firma iki yeni güç kaynağı üzerinde çalışıyor.

Devam etmekte olan Tüketici Elektroniği Fuar'ında satışına başlanan veya başlanacak olan yeni ürünlerini katılımcıların beğenisine sunan EVGA'nın yüksek performans segmenti için iki yeni güç kaynağı üzerinde çalıştığı ifade ediliyor. Firmanın 1200 Watt gücündeki yeni güç kaynaklarından biri sabit kablo tasarımına diğer ise modüler kablo tasarımıyla gelecek, güç spesifikasyonları ise aynı olacak.

Yapılan açıklamalara göre firmanın 1200 Watt'lık yeni güç kaynakları çift 12v rail hatt üzerinden 120 amper sağlayabilecek. Görünen o ki özellikle Ameirka pazarında oldukça güçlü olan EVGA, yine özellikle Amerika pazarında iddialı olan ve tek 12v hattı üzerinden yüksek güç sağalayan güç kaynakları ile tanınan PC Power & Cooling'in (OCZ) çözümlerini hedef alacak gibi görünüyor.

EVGA'nın yeni güç kaynaklarının firmanın yakında kullanıma sunulacak Classified kod adlı X58 anakartı da düşünülerek yüksek performanslı sistem kurulumları için çift 8-pin EPS 12V konnektöri ile donatıldığı bildiriliyor. Tasarımıyla da dikkat çekmesi beklenen yeni güç kaynaklarının Yate Loon tarafından hazırlanan performans odaklı, kalite çıtası yüksek 120mm'lik fan ile soğutulacağı belirtiliyor.

Kablo yönetimi haricinde aynı teknik özelliklere sahip olacağı belirtilen prototip aşamasındaki 1200 Watt'lık yeni güç kaynaklarının aynı fiyat seviyesinden kullanıma sunulacağı belirtilirken lansman tarihi ve fiyatlar hakkında şimdilik net bir bilgi bulunmuyor.