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EVGA, 2GB GDDR3 bellekli iki yeni GeForce GTX 285 hazırladı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
7,1b
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13
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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EVGA, 2GB GDDR3 bellekli iki yeni GeForce GTX 285 hazırladı
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Son olarak Point of View tarafından anons edilen 2GB GDDR3 bellekli GeForce GTX 285 kervanına katılan bir diğer isim de EVGA oldu. Nvidia'nın önde gelen iş ortaklarından birisi olan firma yüksek bellek kapasitesiyle dikkat çeken iki yeni GeForce GTX 285 modelini tanıttı. Biri standart diğeri ise Superclocked Edition serisi dahilinde hazırlanan kartlar, 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GT200b GPU'sundan güç alıyor ve 512-bit bellek veri yolu desteği ile geliyorlar.

Tasarım özellikleri ve kullanılan soğutucu itibariyle Nvidia'nın referans çizgisini koruyan ekran kartlarından standart modelin grafik işlem birimi 648MHz, paralel işlem birimleri 1476MHz ve bellekleri de 2322MHz'de çalışırken, Superclocked serisi dahilinde hazırlanan model tahmin edebileceği üzere fabrika çıkışı arttırılmış saat hızlarıyla geliyor ve kartın grafik işlem birimi 675MHz'de, paralel işlem birimleri 1584MHz'de, bellekleri ise 2376MHz'de görev yapıyor.

Çift slot tasarıma sahip olan DirectX 10 destekli yeni ekran kartları, destek veren anakartlarda SLI ve Triple SLI kurulumlarına olanak tanıyabiliyorlar. CUDA ve PhysX teknolojileriyle uyumlu olan ayrıca PureVideo HD özelliği ile yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma yapabilen 2GB GDDR3 bellekli ekran kartlarında çift DVI ve HDTV konnektörleri bulunuyor. EVGA'nın yeni modellerinden standart hızlara sahip versiyon 400$, Superclocked versiyonu ise 420$'lık fiyata sahip.

EVGA, 2GB GDDR3 bellekli iki yeni GeForce GTX 285 hazırladı
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gordon01 10 yıl
fan dönünce pistonlar da hareket geçecek gibi duruyor :)
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NikeNeGerek 10 yıl
Etiket tasarım süper, öyle kurbağa veya çizgi film karakterlerden çok daha güzel görünüyor.
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yerroner 10 yıl
Saat hızlarına bak, utanmasalar ondalık paydalı hızlar geliştirecekler 1522.7 MHZ gibi.
Şaka bir yana Nvidia'nın olayı bu zaten. Kartlarını 700-900 MHZ GPU'larla şişirerek hız elde etmiyor, kartların kaldırabildiği frekans belli. 576 MHZ'lik GPU'yu öyle bir destekliyorlar ki dünyanın en hızlı GPU'su oluyor.
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max975 10 yıl
görüntü süper ama 2gb gereksiz bana ama tabii illaki isteyen olur.
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Cool Boy 10 yıl

Orjinalden alıntı: max975

görüntü süper ama 2gb gereksiz bana ama tabii illaki isteyen olur.


Aynen bende 2 gb olmasını çok gereksiz buluyorum. Bari saat hızlarında oynama yapsalardı
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ProMaGe 10 yıl
Kart iyi güzelde bence 2 GB gereksiz olmuş en iyisi 300 beklemek
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msw 10 yıl

Orjinalden alıntı: ProMaGe

Kart iyi güzelde bence 2 GB gereksiz olmuş en iyisi 300 beklemek


valla gta 4 te hiç te gereksiz degil
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Mars Portakalı 10 yıl
tasarım süper
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msw 10 yıl
Evet tasarımını ben de beğendim, kart zaten on numara söylenecek bişey yok hayırlı olsun diyelim
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blacksnake03 10 yıl
etiket çok güzel olmuş

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TELESCOPE 10 yıl
tasarıma ayrıca bir özen gösterdikleri gerçekten belli oluyor
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