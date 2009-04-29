EVGA, 2GB GDDR3 bellekli iki yeni GeForce GTX 285 hazırladı

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Son olarak Point of View tarafından anons edilen 2GB GDDR3 bellekli GeForce GTX 285 kervanına katılan bir diğer isim de EVGA oldu. Nvidia'nın önde gelen iş ortaklarından birisi olan firma yüksek bellek kapasitesiyle dikkat çeken iki yeni GeForce GTX 285 modelini tanıttı. Biri standart diğeri ise Superclocked Edition serisi dahilinde hazırlanan kartlar, 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GT200b GPU'sundan güç alıyor ve 512-bit bellek veri yolu desteği ile geliyorlar.

Tasarım özellikleri ve kullanılan soğutucu itibariyle Nvidia'nın referans çizgisini koruyan ekran kartlarından standart modelin grafik işlem birimi 648MHz, paralel işlem birimleri 1476MHz ve bellekleri de 2322MHz'de çalışırken, Superclocked serisi dahilinde hazırlanan model tahmin edebileceği üzere fabrika çıkışı arttırılmış saat hızlarıyla geliyor ve kartın grafik işlem birimi 675MHz'de, paralel işlem birimleri 1584MHz'de, bellekleri ise 2376MHz'de görev yapıyor.

Çift slot tasarıma sahip olan DirectX 10 destekli yeni ekran kartları, destek veren anakartlarda SLI ve Triple SLI kurulumlarına olanak tanıyabiliyorlar. CUDA ve PhysX teknolojileriyle uyumlu olan ayrıca PureVideo HD özelliği ile yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma yapabilen 2GB GDDR3 bellekli ekran kartlarında çift DVI ve HDTV konnektörleri bulunuyor. EVGA'nın yeni modellerinden standart hızlara sahip versiyon 400$, Superclocked versiyonu ise 420$'lık fiyata sahip.

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