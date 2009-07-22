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EVGA GeForce 190.38 sürücüsünü temel alan yeni SLI yamasını yayımladı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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EVGA GeForce 190.38 sürücüsünü temel alan yeni SLI yamasını yayımladı
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Ekran kartı üretiminde Nvidia'nın önde gelen iş ortaklarından EVGA, bilindiği üzere bir süredir SLI profil yamaları hazırlıyor ve bu sayede yeni oyunlarda SLI teknolojisinin daha verimli bir şekilde kullanılmasını hedefliyor. Firma WHQL versiyonu dün yayımlanan Nvidia GeForce 190.38 sürücüsünü temel alan yeni SLI yamasını yayımladı. Yeni sürüm ile Resident Evil 5, Anno 1404, Americas Army 3, Darkest of Days, ArmA 2, Section 8, Tales of Monkey Island: Launch of the Screaming Narwhal, Rise of Flight, FUEL, Prototype, ve Merchants of Brooklyn gibi yeni oyunlara SLI profil desteği kazandırılıyor.

EVGA'nın yeni SLI yamasını Windows XP, Windows Vista ve Windows 7 için buradan indirebilirsiniz.


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Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
p1azma 10 yıl
sadece evga kartlar için mi acaba?
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