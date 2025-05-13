Nvidia GeForce 576.40 sürücüsü yayınlandı: İşte yenilikler

NVIDIA 576.40 WHQL sürücüsü neler getiriyor?
Düzeltilen hatalar
- [Monster Hunter Wilds] Rastgele kararlılık sorunları [5204023]
- [RTX 50 serisi] Dead Space Remake gölgelerde titreme [5241013]
- [RTX 50 serisi] Oyun içi çözünürlük monitörün doğal çözünürlüğünün altında olduğunda renklerin doygun görünmesi [5158681]
- [RTX 50 serisi] ASUS PG32UQXR/Asus ROG PG248QP/Asus ROG PG32UCDM monitörlerinde siyah ekran açılışı [5088957]
- G-SYNC açıldığına, bazı LG TV'lerde daha düşük yenileme hızlarında hafif takılmaların görülmesi [5198025]
- Ghost of Tsushima Directors Cut'ta ışık kaynaklarının etrafında titreme/bozulma [5138067]
- Cyberpunk 2077’de path tracing açık Fotoğraf Modunda ekran görüntüsü alırken çökme sorunu [5076545]
- F1 23/F1 24’te yarış sonunda çökme sorunu [5240429]
- EA Sports FC 25 oyun sırasında çökme sorunu [5251937]
Yeni onaylı G-SYNC uyumlu monitörler için destek
- Acer X32 V5
- AOC 25G42E
- AOC 24G42HE
- AOC 25G4SRE
- AOC Q27G40SE
- I-O DATA GDQ271JAQ
- Dell AW2725D
576.40 WHQL sürücüsünü resmi Nvidia sitesinden veya Nvidia uygulamasından indirebilirsiniz. Sürüm notlarına buradan ulaşabilirsiniz.Kaynakça https://us.download.nvidia.com/Windows/576.40/576.40-win11-win10-release-notes.pdf https://videocardz.com/driver/nvidia-geforce-game-ready-576-40 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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yani bütün çöpleri geri döüştürerek araç yapmışlar. bunu da değerli olarak mı açıklıyorlar.
Arabamız yerli ve milli