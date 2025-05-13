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    Anlık Bildirim

    Nvidia GeForce 576.40 sürücüsü yayınlandı: İşte yenilikler

    NVIDIA GeForce Game Ready 576.40 sürücüsü yayınlandı. DOOM: The Dark Ages için DLSS 4 çoklu kare üretimi ve optimizasyonlar ile birlikte hata düzeltmeleri içeriyor.

    Nvidia 576.40 sürücüsü indir Tam Boyutta Gör
    Nvidia, desteklenen ekran kartları için yeni sürücü yayınladı. Game Ready 576.40 WHQL, yeni çıkan DOOM: The Dark Ages için optimizasyonlar ve DLSS 4 çoklu kare üretimi (RTX 5000 serisi ekran kartlarında), hata düzeltmeleri ve iyileştirmelerle geldi. Yeni sürücü ayrıca G-SYNC uyumlu desteklenen monitörlerin listesini genişletiyor.

    NVIDIA 576.40 WHQL sürücüsü neler getiriyor?

    NVIDIA 576.40 WHQL sürücüsü yenilikler Tam Boyutta Gör
    Windows 10 ve 11 için yayınlanan GeForce 576.40 sürücü, DOOM The Dark Ages için "Game Ready" desteği ekliyor. Yeni sürücü ayrıca 15 yeni oyuna DLSS Override (DLS ayarlarını geçersiz kıl) desteği ekliyor ve Monster Hunter Wilds ve Dead Space Remake için hata düzeltmeleri sunuyor. Ayrıca DLSS 4 teknolojisini destekleyen en yeni oyunlar için en iyi oyun deneyimini sunuyor.

    Düzeltilen hatalar

    • [Monster Hunter Wilds] Rastgele kararlılık sorunları [5204023]
    • [RTX 50 serisi] Dead Space Remake gölgelerde titreme [5241013]
    • [RTX 50 serisi] Oyun içi çözünürlük monitörün doğal çözünürlüğünün altında olduğunda renklerin doygun görünmesi [5158681]
    • [RTX 50 serisi] ASUS PG32UQXR/Asus ROG PG248QP/Asus ROG PG32UCDM monitörlerinde siyah ekran açılışı [5088957]
    • G-SYNC açıldığına, bazı LG TV'lerde daha düşük yenileme hızlarında hafif takılmaların görülmesi [5198025]
    • Ghost of Tsushima Directors Cut'ta ışık kaynaklarının etrafında titreme/bozulma [5138067]
    • Cyberpunk 2077’de path tracing açık Fotoğraf Modunda ekran görüntüsü alırken çökme sorunu [5076545]
    • F1 23/F1 24’te yarış sonunda çökme sorunu [5240429]
    • EA Sports FC 25 oyun sırasında çökme sorunu [5251937]

    Yeni onaylı G-SYNC uyumlu monitörler için destek

    • Acer X32 V5
    • AOC 25G42E
    • AOC 24G42HE
    • AOC 25G4SRE
    • AOC Q27G40SE
    • I-O DATA GDQ271JAQ
    • Dell AW2725D

    576.40 WHQL sürücüsünü resmi Nvidia sitesinden veya Nvidia uygulamasından indirebilirsiniz. Sürüm notlarına buradan ulaşabilirsiniz.

    Kaynakça https://us.download.nvidia.com/Windows/576.40/576.40-win11-win10-release-notes.pdf https://videocardz.com/driver/nvidia-geforce-game-ready-576-40
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    Yerli uçan araba AirCar, ilk kez insanlı uçtu

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    elcas 1 gün önce

    yani bütün çöpleri geri döüştürerek araç yapmışlar. bunu da değerli olarak mı açıklıyorlar.

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    turkelvis 3 gün önce

    Arabamız yerli ve milli

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