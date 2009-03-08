EVGA, GeForce GTS 250 tabanlı dört yeni ekran kartı hazırladı

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Nvidia'nın, CeBIT 2009 fuarıyla birlikte GeForce GTS 250 modelini tanıtmasına paralel olarak yeni ekran kartlarını duyuran firmalardan biri de sadece Nvidia tabanlı çözümler hazırlayan EVGA oldu. GeForce GTS 250 için dört yeni alternatif hazırlayan EVGA özellikle fabrika çıkışı arttırılmış saat hızlarına sahip modelleriyle dikkat çekmeyi hedefliyor.

EVGA bellek kapasitelerine göre ikişer vayasynu bulunan biri standart diğeri de hız aşırtmalı toplamda dört yeni GeForce GTS 250 modeli hazırladı. Standart GeForce GTS 250 ve 1GB GDDR3 bellekli üst modelinin grafik işlemci hızları 746MHz, paralel işlemci hızları 1836MHz ve bellek saat hızları da 2200MHz olarak belirlenmiş.

EVGA'nın GeForce GTS 256 Superclocked Edition ve aynı modelin 1GB GDDR3 bellekli versiyonunda ise saat hızları grafik işlem birimi için 771MHz, paralel işlem birimleri için 1890MHz ve bellekler için de 2246MHz olarak belirlenmiş. 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan G92b GPU'sunun kullanıldığı ekran kartları 256-bit bellek veri yolu desteğine sahip.

DirectX 10 desteği sunan ayrıca 128x paralel işlem birimiyle gelen yeni modeller, CUDA ve PhysX teknolojileriyle de uyumlu olarak çalışabiliyor. EVGA'nın GeForce GTS 250 tabanlı yeni ekran kartları yurt dışında 149.99$'dan başlayan fiyatlarla kullanıma sunuluyor.

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