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EVGA, GeForce GTX 275 FTW modelini duyurdu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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EVGA, GeForce GTX 275 FTW modelini duyurdu
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Yüksek performanslı ekran kartlarıyla tanınan EVGA, resmi duyurusu geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen GeForce GTX 275'in fabrika çıkışı hız aşırtılmış versiyonlarını tanıtmaya devam ediyor. GeForce GTX 275 SuperClocked modelini çok kısa bir süre önce satışa sunan firma, FTW (For The Win) serisini de GeForce GTX 275'den mahrum bırakmadı ve 250$ segmenti için hazırlanan GeForce GTX 275'in FTW versiyonunu da duyurdu.

Nvidia'nın 55nm üretim teknolojisiyle hazırladığı GT200b GPU'sundan güç alan EVGA GeForce GTX 275 FTW, 448-bit bellek veri yolu desteğine, 240x paralel işlem birimine ve 896MB GDDR3 bellek kapasitesine sahip. Belirttiğimiz gibi fabrika çıkışı hız aşırtmalı (overclock) olarak gelen GeForce GTX 275 FTW'nin grafik işlem birimi (GPU) 713MHz'de, paralel işlemcileri 1512MHz'de ve GDDR3 bellekleri de 2520MHz'de görev yapmakta.

Çift slot tasarıma sahip olan ve standart soğutucu ile donatılan GTX 275 FTW, PureVideo HD teknolojisi sayesinde yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma yapabiliyor. Öte yandan CUDA, PhysX ve 3DVision gibi teknolojilere de destek veren ekran kartının üzerinde çift DVI ve HDTV konnektörleri yer alıyor. EVGA'nın yüksek saat hızlarıyla dikkat çeken GeForce GTX 275 FTW modeli 300$'lık fiyatla satışa sunuldu.


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max975 10 yıl
evga nın herzamanki modeli..
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yekoo 10 yıl
bide free physx yazmıslar hey allahım sanki palit alınca para verioz phsyx e bu kadar saçma bi reklamda ilginçmiş zaten 300 dolarmış ohannes :)
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StreamRolleR 10 yıl
hmm işte şimdi sağlam olmuş
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Cool Boy 10 yıl
gtx 275 raflar'da yerini almaya başladı. Amp olanı'da çıksa süper olacak yaw kaç gündür amp versiyonu nu bekliyorum
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pastperfect 10 yıl
güzel kart ama türkiyede 600 den aşağı gitmez bu markanın bu modeli
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İSYAN_ATEŞİ 10 yıl
gercekten şık
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