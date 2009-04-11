EVGA, GeForce GTX 275 FTW modelini duyurdu

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Yüksek performanslı ekran kartlarıyla tanınan EVGA, resmi duyurusu geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen GeForce GTX 275'in fabrika çıkışı hız aşırtılmış versiyonlarını tanıtmaya devam ediyor. GeForce GTX 275 SuperClocked modelini çok kısa bir süre önce satışa sunan firma, FTW (For The Win) serisini de GeForce GTX 275'den mahrum bırakmadı ve 250$ segmenti için hazırlanan GeForce GTX 275'in FTW versiyonunu da duyurdu.

Nvidia'nın 55nm üretim teknolojisiyle hazırladığı GT200b GPU'sundan güç alan EVGA GeForce GTX 275 FTW, 448-bit bellek veri yolu desteğine, 240x paralel işlem birimine ve 896MB GDDR3 bellek kapasitesine sahip. Belirttiğimiz gibi fabrika çıkışı hız aşırtmalı (overclock) olarak gelen GeForce GTX 275 FTW'nin grafik işlem birimi (GPU) 713MHz'de, paralel işlemcileri 1512MHz'de ve GDDR3 bellekleri de 2520MHz'de görev yapmakta.

Çift slot tasarıma sahip olan ve standart soğutucu ile donatılan GTX 275 FTW, PureVideo HD teknolojisi sayesinde yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma yapabiliyor. Öte yandan CUDA, PhysX ve 3DVision gibi teknolojilere de destek veren ekran kartının üzerinde çift DVI ve HDTV konnektörleri yer alıyor. EVGA'nın yüksek saat hızlarıyla dikkat çeken GeForce GTX 275 FTW modeli 300$'lık fiyatla satışa sunuldu.