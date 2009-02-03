EVGA özel soğutuculu iki yeni GeForce 9800GT hazırladı

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Nvidia'nın önde gelen partnerlerinden biri olan ve önümüzdeki günlerde güç kaynağı pazarına da girmeyi planlayan EVGA, GeForce 9800GT için de özel soğutuculu iki yeni model hazırladı. Bellek kapasiteleriyle ayrılan ve biri 512MB diğeri ise 1GB GDDR3 bellek ile donatılan kartların, kullanılan özel soğutucu sayesinde referans tasarım GeForce 9800GT'ye kıyasla daha serin ve sesiz çalıştıkları bildirilmekte.

EVGA'nın 150$ ve altı ekran kartı segmenti için hazırladığı yeni modelleri 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 112x paralel işlem birimine sahip. Grafik işlemci hızları 600MHz, paralel işlemci hızları 1500MHz ve bellek çalışma frekansları da 1800MHz olarak belirlenen DirectX 10 destekli yeni kartların PureVideo HD teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma yaptıkları ve PhysX/CUDA desteği sundukları belirtiliyor.

Destek veren anakartlarda SLI kurulumu da gerçekleştirebilen ayrıca çift DVI ve HDTV konnektörleriyle donatılan GeForce 9800GT temelli yeni modellerin bellek kapasitesine göre sırasıyla 125$ ve 150$'lık yurt dışı etiket fiyatına sahip olduğu belirtilmekte.