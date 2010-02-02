EVGA'dan medya bilgisayarları için pasif soğutmalı GeForce 210

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Sadece Nvidia tabanlı ekran kartları hazırlayan ve özel tasarımlı modelleriyle sık sık gündeme gelen EVGA, giriş seviyesindeki sistemler ve medya bilgisayarları için pasif soğutmalı GeForce 210 modelini duyurdu. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve DirectX 10.1 desteği sunan GT218 GPU'sunun kullanıldığı düşük profilli ekran kartı, 16x paralel işlem birimi ve 64-bit bellek veri yolu desteği ile geliyor.

Grafik işlem birimi 589MHz, paralel şlemcileri 1402MHz ve bellekleri de 800MHz'de görev yapan kart 512MB DDR2 bellek ile geliyor. PureVideo HD teknolojisi sayesinde yüksek tanımlı videolar için GPU tabanlı donanımsal hızlandırma desteği sunan yeni model, görüntü aktarımı için D-Sub, DVI ve HDMI ara birimlerini üzerine barındırıyor. Pasif soğutmasıyla sessizliğin öne çıkan sistemler için yeni bir seçenek olan EVGA GeForce 210, 55 dolarlık yurt dışı satış fiyatıyla kullanıma sunuluyor.

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