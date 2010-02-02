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EVGA'dan medya bilgisayarları için pasif soğutmalı GeForce 210

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
6,8b
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13
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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EVGA'dan medya bilgisayarları için pasif soğutmalı GeForce 210
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Sadece Nvidia tabanlı ekran kartları hazırlayan ve özel tasarımlı modelleriyle sık sık gündeme gelen EVGA, giriş seviyesindeki sistemler ve medya bilgisayarları için pasif soğutmalı GeForce 210 modelini duyurdu. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve DirectX 10.1 desteği sunan GT218 GPU'sunun kullanıldığı düşük profilli ekran kartı, 16x paralel işlem birimi ve 64-bit bellek veri yolu desteği ile geliyor.

Grafik işlem birimi 589MHz, paralel şlemcileri 1402MHz ve bellekleri de 800MHz'de görev yapan kart 512MB DDR2 bellek ile geliyor. PureVideo HD teknolojisi sayesinde yüksek tanımlı videolar için GPU tabanlı donanımsal hızlandırma desteği sunan yeni model, görüntü aktarımı için D-Sub, DVI ve HDMI ara birimlerini üzerine barındırıyor. Pasif soğutmasıyla sessizliğin öne çıkan sistemler için yeni bir seçenek olan EVGA GeForce 210, 55 dolarlık yurt dışı satış fiyatıyla kullanıma sunuluyor.

EVGA'dan medya bilgisayarları için pasif soğutmalı GeForce 210
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lvlono 9 yıl
yorumlara bakılırsa, 2 dün evvel hd5450 duyurulmamıştı sanırım:)
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fx57 9 yıl
Kart DirectX 10.1 desteği sunuyor.
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Reddemon35 9 yıl
Arkadaşlar low profil arka demiri gelmiyorsa bu kart medya pcler için saçma sapan bir çözüm olur ayrıca nvidia nın HDMI üzerinden ses aktarma problemi (bazı LCD tv lerde olan)çözümlenemedi daha. Ve medya pc diyip Direct X 11 i napacaklar oturup oyun mu oynayacaklar sessizlik eyvallah ta gerisi palavra MKV çözüp HDMI a hakim olsun yeter.
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XRacer 9 yıl
40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve DirectX 11 desteği sunan GT218 GPU

Bir yanlışlık olmalı.
Nvidia giriş seviyesinde DX11 GPU çıkarttı da biz mi bilmiyoruz?
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TELESCOPE 9 yıl
HD4770 varken HD5670 tercih dışıdır bence
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alpa07 9 yıl
ADI ÜZERİNDE MEDYA PC İÇİN İDEAL Bİ ÇÖZÜM AMA GEL GELELİM FİYAT BİRAZ FAZLA 40 DOLAR SEVİYESİNDE OLSA NORMAL DİR
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CoreXXX 9 yıl
hd 5670 e işe yaramaz kart diyenler bu karta neden yorum yapmıyor acaba^^
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derinkoma 9 yıl

CoreXXX

hd 5670 e işe yaramaz kart diyenler bu karta neden yorum yapmıyor acaba^^


HD5670 işe yaramaz çünkü aynı fiyat seviyesinde ondan çok daha iyi bir HD4770 var..
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talh4wk 9 yıl
pahalıya satılıor o kadar etmez
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stradosphere 9 yıl
@War Ensemble
Adam yorumunu belirtmiş neden salakmısın diyorsun ki ?
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fukarakoala 9 yıl
galiba bana yada üstteki yorum yazana bi laf atıldı.Bu kartla ilgili daha iyi bir anakart alıp onboard kullanırım kasa içi ısınmayı azaltırım ve fiyatı bize gelene kadar belki 200 lira olabilir. Bunun üstüne koyarım ve daha performanslı bir kart alırım d11 ve düşük enerji çeken.

Dip not:gtx 275 kullanıyorum, ancak nvidia fermiyi cıkarıcam dedi arap saçına döndü bi sonuç versinler.Fiyat ve elektrik tüketimi ile verimli bi kart olmicakki mevcut kartımı yükseltirken sırf nvidia yı bekliyorum ama kabak tadı vermeye başlıyor artık
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fukarakoala 9 yıl
Nvidianın aylarca uğraştıgı kart sonunda gün yüzüne çıktı :D
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No Way Out 9 yıl
O/B VGA olmayan anakartlarda, sadece ekrana görüntü vermeye yarayan bir kart bu fiyata satılmaz.

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