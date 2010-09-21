Evinizde sekiz hoparlör koyacak yer yok mu? Öyleyse tercihiniz Panasonic Blu-ray Diskli Ev Sinema Sistemi Panasonic SC-BT222 olsun!

Sadece iki hoparlör ile sekiz hoparlör gücünde mükemmel bir ses kalitesi sunan Panasonic SC- BT222, sinema seven evlerde yerini alıyor!

Panasonic'in Blu-ray Diskli Ev Sinema Sistemi SC-BT222, ses kalitesini önemli ölçüde artıran sertleştirilmiş ve hafif bambu koni hoparlörleri ile her zamankinden daha etkileyici bir sinema deneyimi sunuyor. Panasonic SC-BT222, yenilikçi Panasonic teknolojisi sayesinde ürettiği berrak sesler ve net diyaloglar ile kendisinden çok daha büyük boyutlu ev sinema sistemleriyle rekabet ediyor.

İki hoparlör ve bir subwooferdan oluşan bir sistem olan SC-BT222, Panasonic'in sanal teknolojisinden güç alarak Dolby TrueHD ve DTS-HD 7.1-kanal surround ses kalitesi sunuyor. Böylece, 8 hoparlöre yer bulmakta güçlük çeken evlerde 7.1-kanal sistemlerin kalitesini yakalayan bir deneyim mümkün oluyor.

Panasonic SC-BT222'nin PHL Reference Chroma Processor Plus teknolojisi sayesinde Blu-ray formatında mükemmel görüntü kalitesi yakalanıyor. Renk verilerini alışıldık sistemlere kıyasla aslına iki kat daha sadık bir biçimde yeniden üretme kapasitesine sahip bu teknoloji sayesinde sinemaseverler evlerinin konforunda bir görsel şölene şahit olma fırsatı yakalıyor. 4:4:4 sinyal teknolojisi, Panasonic VIERA televizyonların üst modelleriyle bir araya geldiğinde orijinal film kalitesini yakalayarak sinemaseverlerin bir ev sinema sisteminden aldıkları keyfi artırıyor.

Kurulumu ve kullanımı son derece kolay bir ürün olan Panasonic SC-BT222, kablo gereksinimini de azaltarak evlerde estetik bir görüntüye imza atıyor.

Panasonic SC-BT222, mayıs ayından itibaren KDV dahil 1.299 TL tavsiye edilen satış fiyatıyla evlerde yerini almaya devam ediyor.

Ürün hakkında ayrıntılı bilgiye www.panasonic.com.tr adresinden erişilebilir.

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