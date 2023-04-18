Evlerin olmazsa olmazı! Sunny Hero Extra Robot Süpürge incelemesi!

Bu videomuzda Sunny markasının geliştirmiş olduğu ve evlerin olmazsa olmazlarından bir tanesi olan Sunny Hero Extra Robot Süpürge modelini inceliyoruz. Bence ortaya güzel bir ürün çıkmış.

Robot süpürgelerin her geçen gün tercih edilme oranında bir artış yaşanıyor. Özellikle akıllı yapılarıyla birlikte evde olmadığımız anlarda temizlik yapabiliyor olmaları robot süpürgeleri bildiğiniz üzere öne çıkartan bir detay. Temizleme performansları tabii bu tarz ürünleri öne çıkartıyor. Videomuzun konuğu olan Sunny Hero Extra Robot Süpürge modeli bence temizlik konusunda beklentilerinizi karşılayacaktır. İyi seyirler!

Tasarım detaylarıyla başlayacak olursak robot süpürgelerden aşina olduğumuz yuvarlak yapıyla karşılaşıyoruz. Beyaz rengin ağırlıkta olduğu süpürgede siyah ve gri detaylar ürünün modern görünmesini sağlamış.

Üst bölümle devam ettiğimizde burada lidar sensörünü görüyoruz. Hero Extra ön tarafta çok yönlü lazer sensörüne sahip olduğu için hem alan taramasını hızlı yapıyor hem de bir yere çarpamadan temizlik yapılabiliyor.

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Üst bölümde ek olarak güç, Wi-Fi ve otomatik şarj düğmesi bulunuyor. Mobil uygulama dışında buradan da kontrol yapabilmek mümkün. Alt kısımada da yan fırçalar, döner fırça, uçurum sensörü ve tekerlekleri görüyoruz. Tekerlekler tırmanma açısından güzel çalışıyor. Özellikle kalın halılarda çok işe yarayacağını düşünüyorum.

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Son olarak toz hanesinden bahsedelim. Ben toz toplama kısmının genişliğini açıkçası beğendim. 600 ml yeterli görünüyor. Toz haznesi içerisinde de hepa filtre var. Bunun dışında bu ürün paspas yapma özelliğine sahip olduğu için su hazneli versiyonu yine buraya takabiliyorsunuz.

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Sunny Hero Extra modedli hem android hem de iOS cihazlarla birlikte kullanılabiliyor. Sunny Hero uygulamasını marketlerden indirebilirsiniz. Uygulamayı indirdikten sonra kayıt olmanız gerekiyor.

Bu kayıt işlemi ardından da cihaz ekle bölümüne geliyorsunuz. Bundan sonraki adımlar basit. Yönlendirmeyi takip ederek bağlantı gerçekleştiriliyor. Kurulumla alakalı daha detaylı bilgi ürünün kullanım kılavuzu içerisinde bulunuyor.

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Kurulum sonrası alan haritalama işlemi yaptırmanız gerekiyor. Ürün bu konuda bence çok güzel işler başarıyor. Özellikle üzerinde yer alan lidar her noktayı oldukça güzel algılıyor ve hızlıca harita oluşturabiliyor. Çok fazla beklemenize gerek yok.

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Performans bölümüyle devam edecek olursak Sunny Hero Extra modeli 2000 pa emiş gücüne sahip. Günümüz koşulları için baktığımızda 2000 pa seviyesi genel anlamda yeterli. Ofiste yapmış olduğum testlerde, farklı koşullarda güzel sonuçlar verdi.

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Özellikle çıft fırçaya sahip olması tozları, kirleri direkt olarak köşelerden toplamasını sağlıyor. Açıkçası 2000 pa seviyesine göre ben performansını beğendim. Video içerisinde zaten performansını detaylı görebilirsiniz. Bu ürünün avantajlarından bir tanesi halıda yüksek emiş özelliği.

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Düz yüzeyden halılara geçtiğindde süpürge bunu algılıyor ve emiş gücünü arttırıyor. Bu sayede halı içerisindeki kirler daha kolay toplanmış oluyor. Su hazneli versiyonu ürüne taktığınızda uygulama üzerinden su bırakma seviyesini özelleştirebiliyorsunuz. Açıkçası hem süpürme hem paspas kısmını beğendim. Ürün beklentileri bu açıdan da karşılayabiliyor.

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Bunlarında yanaı sıra farklı odalar için farklı temizlik modları ayarlayabiliyorsunuz. Örnek verelim içerideki odada çok kalın bir halı var. O oda için güçlü modunu seçerken koridordaki parke yüzey için standartı kullanabilirsiiniz. Bu hem de pil performansını olumlu şekilde etkiliyor.

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Çalışma süresi robot süpürgeler için önemli. Bu ropot süpürge maksimum 140 dakika temizlik yapabiliyor. İçerisinde 3000 mAh büyüklüğünde batarya var. Yeni nesil evler için düşündüğümüzde çalışma süresi gayet iyi bir düzeyde.

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Ürünün mobil uygulama üzerinden kontrol edebiliyorsunuz. Bunla alakalı canlı canlı uygulama ekran kaydına video içerisinden ulaşabilirsiniz. Uygulama üzerinden yapılabilenleri sizlere orada daha detaylı anlatıyorum.

Genel bir değerlendirme yapacak olursak Sunny Hero Extra modeli her ev için bence istenebilecek bir robot süpürge. Hızlı haritalama yapması, farklı güç modları ve başarılı uygulaması bu robot süpürgeyi öne çıkarmış. Sizler neler düşünüyorsunuz?





