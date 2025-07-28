Spartacus: House of Ashur dizisinden ilk fragman yayınlandı

Spartacus: House of Ashur, Ashur'un Spartacus dizisinin sonunda ölmediği alternatif bir gerçeklik hayal ediyor. Spartacus'ün öldürülmesi için Roma İmparatorluğu'na yardım eden Ashur'e ödül olarak eski efendisi Batiatus'un gladyatör okulu veriliyor. House of Ashur, Ashur'un kontrol ettiği bu gladyatör okulunda yaşananları konu alıyor.
Spartacus: House of Ashur, Bu Yıl İzleyici ile Buluşacak
Spartacus: House of Ashur, orijinal dizinin de yaratıcısı olan Steven S. DeKnight'ın imzasını taşıyor. Spartacus'ten sonra Netflix'in Daredevil dizisine imza atan DeKnight, House of Ashur ile Spartacus serisine geri dönüyor.
Nick Tarabay'ın Ashur rolüyle geri döndüğü dizideGraham McTavish (The Hobbit), Tenika Davis (Jupiter’s Legacy), Jamaica Vaughan (Home and Away), Ivana Baquero (Pan’s Labyrinth), Claudia Black (Farscape), Jordi Webber, India Shaw-Smith ve Leigh Gill de rol alıyor.
Dizi için hâlâ net bir yayın tarihi açıklanmadı. Ancak yayınlanan bu ilk fragmanın sonunda da belirtildiği üzere dizi bu yıl bitmeden izleyici ile buluşacak. Orijinal diz gibi House of Ashur'da Amerikan kablolu kanalı Starz'da yayınlanacak. Dizinin Türkiye yayıncısının kim olacağı henüz netleşmiş değil.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
yandan tekmeyi bir koyarım olduğu gibi yapışır asfalta :)
30km ile viraj dönsede görsek
2 boyutlu araba yapmışlar
Başta bakınca garip geldi gözüme, iyimiş yinede
gözüm bozuldu sandım ya