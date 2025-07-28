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    Spartacus: House of Ashur dizisinden ilk fragman yayınlandı

    Bu yıl izleyici ile buluşacak yeni Spartacus dizisinden ilk fragman yayınlandı. Spartacus: House of Ashur adını taşıyan dizi, orijinal diziden tanıdğımız Ashur'un gladyatör okulunda geçiyor.

    Yeni Spartacus dizisi Spartacus: House of Ashur Tam Boyutta Gör
    Bu yıl izleyici ile buluşacak dikkat çekici dizilerden biri de Spartacus: House of Ashur olacak. Bir dönem epey popüler olan Spartacus dizisinin devamı niteliğindeki House of Ashur, izleyicileri yeniden gladyöterler dünyasına döndürecek. Bu kez hikâyenin merkezinde, orijinal diziden tanıdığımız Ashur karakteri olacak.

    Spartacus: House of Ashur, Ashur'un Spartacus dizisinin sonunda ölmediği alternatif bir gerçeklik hayal ediyor. Spartacus'ün öldürülmesi için Roma İmparatorluğu'na yardım eden Ashur'e ödül olarak eski efendisi Batiatus'un gladyatör okulu veriliyor. House of Ashur, Ashur'un kontrol ettiği bu gladyatör okulunda yaşananları konu alıyor.

    Spartacus: House of Ashur, Bu Yıl İzleyici ile Buluşacak

    Spartacus: House of Ashur, orijinal dizinin de yaratıcısı olan Steven S. DeKnight'ın imzasını taşıyor. Spartacus'ten sonra Netflix'in Daredevil dizisine imza atan DeKnight, House of Ashur ile Spartacus serisine geri dönüyor.

    Nick Tarabay'ın Ashur rolüyle geri döndüğü dizideGraham McTavish (The Hobbit), Tenika Davis (Jupiter’s Legacy), Jamaica Vaughan (Home and Away), Ivana Baquero (Pan’s Labyrinth), Claudia Black (Farscape), Jordi Webber, India Shaw-Smith ve Leigh Gill de rol alıyor.

    Dizi için hâlâ net bir yayın tarihi açıklanmadı. Ancak yayınlanan bu ilk fragmanın sonunda da belirtildiği üzere dizi bu yıl bitmeden izleyici ile buluşacak. Orijinal diz gibi House of Ashur'da Amerikan kablolu kanalı Starz'da yayınlanacak. Dizinin Türkiye yayıncısının kim olacağı henüz netleşmiş değil.

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    mert1907 14 saat önce

    yandan tekmeyi bir koyarım olduğu gibi yapışır asfalta :)

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    MDK 4 gün önce

    30km ile viraj dönsede görsek

    V
    vixx 4 gün önce

    2 boyutlu araba yapmışlar

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    Paetzold 4 gün önce

    Başta bakınca garip geldi gözüme, iyimiş yinede

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    CagriSR 5 gün önce

    gözüm bozuldu sandım ya

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