10 bin dolarlık Çinli Arcfox T1 | Otomobil fiyatlarında ÖTV artışı - DH Oto Gündem

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Programımızın bu haftaki bölümünde 10 bin dolarlık yeni Çinli elektrikli araç Arcfox T1, yeni Opel Mokka GSE, BYD Sealion 06 ve tabii ki ansızın gelen ÖTV düzenlemesini konuştuk.

Programımızın bu haftaki bölümünde 10 bin dolarlık yeni Çinli elektrikli araç Arcfox T1, yeni Opel Mokka GSE, BYD Sealion 06 ve tabii ki ansızın gelen ÖTV düzenlemesini konuştuk. ÖTV değişikliği ile ilgili ayrı bir video çektiğimiz için programda kısaca değindik. Dilerseniz detaylar için kanaldaki diğer videoyu izleyebilirsiniz. Bize destek olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı, videoyu beğenip paylaşmayı ve yorum yapmayı ihmal etmeyin. İyi seyirler!

Video akışı:

00:00 - Giriş

00:18 - Şok ÖTV düzenlemesi

13:30 - 10 bin dolarlık Çinli Arcfox T1

18:46 - Opel'den ilk tam elektrikli GSE

22:28 - Tesla'dan ücretsiz FSD transfer imkanı

25:40 - BYD Sealion 06

31:45 - Kapanış

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