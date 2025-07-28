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    Samsung'dan sürpriz değişiklik: "S serisi" artık ikinci planda

    Samsung, One UI güncellemelerinde uzun süredir devam eden öncelik sıralamasını değiştiriyor. Galaxy S serisi artık ilk güncelleme alan cihaz grubu olmayacak. Detaylar haberimizde.

    Samsung'dan sürpriz değişiklik: 'S serisi' artık ikinci planda! Tam Boyutta Gör
    Günümüzde Android 15 tabanlı One UI 7.0 güncellemesini tamamlayan Samsung, Android 16 tabanlı One UI 8 başta olmak üzere gelecekteki sürümler için hazırlıklara başladı. Ancak bu olurken, şirketin güncelleme stratejisinde sürpriz bir değişiklik ortaya çıktı. Galaxy S serisi, artık yeni Android ve One UI sürümlerini ilk alan cihaz grubu olmayacak.

    "Galaxy S serisi" artık ikinci sırada

    Bildiğiniz gibi Samsung, bu yılın başlarında One UI 7'yi S serisine geç ulaştırmıştı. Bu gecikmenin ardından gelen son bilgiler, markanın bu süreci daha planlı hâle getirmek istediğini gösteriyor. Yeni stratejiye göre, Android sürümünün ilk kez sunulacağı cihazlar Galaxy S modelleri değil, yıl ortasında tanıtılan Galaxy Z Fold ve Flip serisi olacak.

    Buna göre Samsung, Android sürümlerini doğrudan yıl ortasında tanıttığı katlanabilir cihazlarla birlikte sunacak. Örneğin Z Fold 8, Android 17 tabanlı One UI 9.0 ile piyasaya çıkacak. Bu da, Android güncellemelerinin artık katlanabilir cihazlarla özdeşleşeceğini gösteriyor.

    Galaxy S serisi ise yılın başlarında piyasaya çıktığı için, önceki Android sürümünü temel alan ancak kapsamlı özelliklerle donatılan One UI x.5 güncellemeleriyle yoluna devam edecek. Yani Galaxy S26, Android 16 tabanlı One UI 8.5 ile tanıtılacak. Hatırlanacağı üzere daha önce One UI 7.1 veya 8.1 gibi ara güncellemelerle ilerleyen Samsung, artık bu adımları atlayarak doğrudan x.5 versiyonuna geçiyor.

    Bu arada tüm bu değişikliklere rağmen, Samsung’un 7 yıl süren güncelleme desteği geçerliliğini koruyacak. Hem Galaxy S hem de Z serisi, 2032'ye kadar Android güncellemeleri almaya devam edecek.

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    M
    mp ilan web tasarım 57 dakika önce

    25 yıldır dedikleri herşey yalan çıktı bunların doğru olup olmadığı allah göstermesin savaş esnasında belli olur. yalan çıkarsa zaten geri dönüş olmaz. inşallah doğrudur. deprem yangın söndürme uçakları. karadeniz gazı, gabar petrolü, suriye meselesi, vs vs vs gibi

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