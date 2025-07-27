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    ChatGPT kullanan avukatlara yaptırım: Davadan men edildiler

    ChatGPT'den aldıkları uydurma bilgileri dava dosyasına ekleyen avukatlar, mahkeme tarafından dava dışı bırakıldı. Yapay zeka ihmali, milyon dolarlık bir hukuk firmasını zor duruma soktu.

    ChatGPT kullanan avukatlara yaptırım: Davadan men edildiler
    ABD'de bir federal mahkeme, cezaevi sistemiyle ilgili davalarda Alabama eyaletini temsil eden Butler Snow hukuk firmasından üç avukata disiplin cezası verdi. Associated Press'in servis ettiği habere göre, avukatlara ceza verilmesinin nedeni, ChatGPT'nin ürettiği hatalı bilgileri herhangi bir doğrulama yapmadan dava dosyasına eklemeleri.

    Butler Snow hukuk bürosunun avukatları William Lunsford, Matthew Reeves ve William Cranford mahkeme belgelerine uydurma alıntılar ve yanlış bilgiler ekledikleri için söz konusu davadan men edildiler. Ayrıca bu yaptırım kararını müvekkilleriyle, karşı tarafın avukatlarıyla ve diğer tüm davalarındaki hakimlerle paylaşmaları emredildi. Kararın bir kopyası da olası disiplin tedbirlerinin görüşülmesi için Alabama Eyalet Barosu'na gönderildi.

    ChatGPT kullanan avukatlara yaptırım: Davadan men edildiler Tam Boyutta Gör

    Doğrulama ve sorumluluk eksikliği

    Butler Snow, Alabama eyaletinin hukuki çıkarlarının savunulmasında kilit bir rol oynayan saygın bir firma. Sadece 2020'den bu yana Lunsford ve ekibi eyaletten 40 milyon dolardan fazla ödeme aldı. Öte yandan söz konusu avukatlar ChatGPT'yi emsal aramak ve mahkeme içtihatlarını araştırmak amacıyla kullandıklarını, ancak dosyalama yapmadan önce bilgileri kontrol etmeyi ihmal ettiklerini itiraf ettiler.

    Mahkeme belgelerine giren uydurma bilgiler ise hakim tarafından "aşırı derecede pervasızlık" olarak değerlendirildi. Bu olay, yapay zekâ araçlarının hukuk gibi yüksek hassasiyet gerektiren alanlarda ne kadar dikkatli kullanılması gerektiğine dair önemli bir uyarı niteliği taşıyor.

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    Paetzold 4 gün önce

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    CagriSR 4 gün önce

    gözüm bozuldu sandım ya

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