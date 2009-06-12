Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Eye-Fi Pro; WiFi destekli bellek kartının yeni versiyonu hazır

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
5,3b
1
5
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Eye-Fi Pro; WiFi destekli bellek kartının yeni versiyonu hazır
Tam Boyutta Gör

WiFi destekli bellek kartını duyurarak dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Eye-Fi firması, ürün gamını genişletiyor. Firmanın WiFi destekli güncellenmiş yeni Secure Digital bellek kartı 4GB depolama kapasitesi sunuyor ve JPEG'e ek olarak RAW dosya formatına da destek veriyor. Otomatik geotagging özelliği ile resim ve videolara konum bilgisi ekleyebilen Eye-Fi bellek kartı, ad hoc bağlantı fonksiyonu ile dosya transferi için herhangi bir kablosuz yönlendiriciye de gereksinim duymuyor.

Flickr, Facebook, Picasa, SmugMug, Kodak Gallery ve Evernote gibi popüler çevrimiçi servisler için hızlı fotoğraf paylaşımını destekleyen Eye-Fi Pro bellek kartı, Amerika ve Kanada'da 149$'lık fiyatla pazara sunuluyor.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
FightForBeer 10 yıl
Eayet gzl bir bellek kartı.Eger fiyatı 100$ cıwarına duserse cok satacaga benzıyor. xD
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ExECaLiBuR 10 yıl
Eskiden pda lar için çıkan buna benzer bir iki model vardı. Şimdi daha güzel olmuş ancak o fiyat çok yüksek.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bkozen 10 yıl
Bu intel 5300Wifi ile haberleşip dosya aktaran cinsten mi?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TRaMbLeN 10 yıl
ilginç bir alet
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 10 yıl Computex 09: Nvidia, AMD ve Thermaltake standları 10 yıl inFAMOUS inceleme videosu 10 yıl Computex 09: QNAP Standı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei krizi çözülüyor olabilir: ABD'li
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Lockheed Martin: "Türkiye'nin F-35'lerini
DonanımHaber
İmamoğlu yine mantıklı cevaplarla trolleri
DH Forum
Köpeğim Ölüyor
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim