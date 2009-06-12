Eye-Fi Pro; WiFi destekli bellek kartının yeni versiyonu hazır

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WiFi destekli bellek kartını duyurarak dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Eye-Fi firması, ürün gamını genişletiyor. Firmanın WiFi destekli güncellenmiş yeni Secure Digital bellek kartı 4GB depolama kapasitesi sunuyor ve JPEG'e ek olarak RAW dosya formatına da destek veriyor. Otomatik geotagging özelliği ile resim ve videolara konum bilgisi ekleyebilen Eye-Fi bellek kartı, ad hoc bağlantı fonksiyonu ile dosya transferi için herhangi bir kablosuz yönlendiriciye de gereksinim duymuyor.

Flickr, Facebook, Picasa, SmugMug, Kodak Gallery ve Evernote gibi popüler çevrimiçi servisler için hızlı fotoğraf paylaşımını destekleyen Eye-Fi Pro bellek kartı, Amerika ve Kanada'da 149$'lık fiyatla pazara sunuluyor.