Fermi tabanlı GeForce ekran kartları Ocak ayında gelebilir

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Kasım sonu veya Aralık ayı içerisinde lanse edileceği konuşulan ancak A2 revizyonuna sahip GPU tasarımının hacimli üretime gidecek seviyede olmaması nedeniyle A3 revizyonu için Fermi tabanlı GeForce serisini ilk çeyreğe öteleyen Nvidia'nın DirectX 11 destekli masaüstü grafik kartlarını Ocak ayında satışa sunabileceği bildiriliyor. AMD'nin çift grafik işlemcili ATi Radeon HD 5970 modelini pazara sunmasıyla birlikte performans liderliğini rakibine teslim etmek zorunda kalan Nvidia'nın yüksek performans segmenti için hazırladığı GeForce GTX 380 modelini Ocak ayında satışa sunacağı söyleniyor.

DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartlarını ilk çeyrekte (Ocak-Nisan dönemi) satışa sunacağını açıklayan ancak spesifik lansman tarihi vermeyen Nvidia'nın, GeForce 300 serisini (isimlendirme henüz doğrulanmadı) Ocak ayının sonlarına doğru satışa sunacağı bildiriliyor. Lansman öncesinde 7-10 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilecek CES 2010 fuarı için Las Vegas'da özel bir tanıtım gerçekleştirmesi de muhtemel ihtimaller arasında yer alan Nvidia'nın, Fermi tabanlı GeForce 300 serisi kapsamında ilk olarak hangi modelleri pazara sunacağını ve nasıl bir fiyatlandırma izleyeceğini ise zaman gösterecek.