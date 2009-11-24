Fermi tabanlı GeForce ekran kartları Ocak ayında gelebilir

Kasım sonu veya Aralık ayı içerisinde lanse edileceği konuşulan ancak A2 revizyonuna sahip GPU tasarımının hacimli üretime gidecek seviyede olmaması nedeniyle A3 revizyonu için Fermi tabanlı GeForce serisini ilk çeyreğe öteleyen Nvidia'nın DirectX 11 destekli masaüstü grafik kartlarını Ocak ayında satışa sunabileceği bildiriliyor. AMD'nin çift grafik işlemcili ATi Radeon HD 5970 modelini pazara sunmasıyla birlikte performans liderliğini rakibine teslim etmek zorunda kalan Nvidia'nın yüksek performans segmenti için hazırladığı GeForce GTX 380 modelini Ocak ayında satışa sunacağı söyleniyor.
DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartlarını ilk çeyrekte (Ocak-Nisan dönemi) satışa sunacağını açıklayan ancak spesifik lansman tarihi vermeyen Nvidia'nın, GeForce 300 serisini (isimlendirme henüz doğrulanmadı) Ocak ayının sonlarına doğru satışa sunacağı bildiriliyor. Lansman öncesinde 7-10 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilecek CES 2010 fuarı için Las Vegas'da özel bir tanıtım gerçekleştirmesi de muhtemel ihtimaller arasında yer alan Nvidia'nın, Fermi tabanlı GeForce 300 serisi kapsamında ilk olarak hangi modelleri pazara sunacağını ve nasıl bir fiyatlandırma izleyeceğini ise zaman gösterecek.
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Nvidia pcb'si kesilmiş bi kartı fermi olarak bizlere "yutturmuştu"...
Çoğu arkadaşlar buna inanmamış bu kart "fake" deyip nvidia'ya inanmıştı.
Nvidia'nın planı gayet basitti.Gtx295'i kes üstüne bi soğutucu uydur ve HD5xxx serisinin satışlarını bi an önce engelle....
Ben nvidianın hala HD5870'i geçebilecek kart yapıcağına inanmıyorum...
Ayrıca tsmc hala ati'nin 40nm gpularındaki verimlilik problemlerini bile gidermiş değil...
Tsmc'nin kendisini bi an önce toparlaması gerek.Bu kadar düşük verimlilikle bizim cebimize yazık olur...
@Fx57 haber için teşekkürler...
5870 mi zaten 1 sene öncesinden hali hazırda geç(ir)miş bi kartı vardı nvidianın (gtx295)asıl yalanları ati anlattı yok 5870 şu kadar pc gücünde yok bundan 100 kat şundan 1000 kat güçlü diye testler çıkınca kaldı geride ancak 5970 ile nvidianın 1 sene önceki kartını devirdi.yiğidi öldürüp hakkını da vermek lazım 5970 sağlam çıktı yüksek çözünürlükte eziyor.tsmc sanki ati de yok ati de bu tsmc yi kullanıp fiyat artırdı bunları forumda konuşan babayit göremedim