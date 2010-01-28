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Ferrari 2010 sezonunu açtı; AMD birlikteliği devam ediyor

9 yıl
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Ferrari 2010 sezonunu açtı; AMD birlikteliği devam ediyor
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Ferrari'nin 2010 aracı: F10

Motor sporlarının zirvesi olarak gösterilen Formula 1, otomobil üreticileri kadar yüksek teknoloji firmalarının da rekabetine tanık oluyor. Aerodinamik hesaplamalar başta olmak üzere gerçek zamanlı simülasyonlar ve bilgisayarlı akışkanlar dinamiği gibi sporun merkezindeki pek çok çalışma için yüksek performanslı bilgisayarlara ve sunucu çiftliklerine ihtiyaç duyulmakta. İşte bu ihtiyaçların karşılanması noktasında Formula 1 takımlarının tamamına yakınında en az bir tane yüksek teknoloji şirketinin sponsor olarak yer aldığını görüyoruz. Söz konusu yüksek teknoloji firmaları olunca AMD ve Intel gibi işlemci pazarının iki dev isminin amanız mücadelesi bir süredir yarış pistlerine de yansımış durumda. Ferrari spor dünyasının efsanevi takımı Ferrari F1'e, Intel ise yükselen değer olarak gösterilen BMW! Sauber takımına destek vermekte.

AMD'nin finansal olarak zorlu günler geçirmesi ve firmanın motor sporlarında yer almasına öncülük eden yöneticisi David Richards'ın Freescale firmasına geçmesi sonrasında firmanın, milyonlarca dolar ile ifade edilen sponsorlık anlaşmasını sonlandıracağı ve F1'den çekileceği söylentileri gündeme gelmişti. Ancak bugün yapılan bir tanıtım etkinliği, AMD'nin Formula 1 kararlılığını bir kez daha gözler önüne serdi. Zira 2010 aracını ve yeni sezon hazırlıklarını resmi olarak tanıtan Ferrari'nin resmi sponsor listesinde, AMD'nin pozisyonunu koruduğunu görüyoruz. Ferrari'ye Opteron işlemcili sunucu sistemler hatta sunucu çiftlikleri sağlayan öte taraftan yarış hafta sonları için yine AMD işlemcili laptoplar (Acer ile) sağlayan firma, Ferrari'nin en büyük teknoloji ortaklarından biri konumunda.

Bu noktada önemli bir detayın daha altını çizmekte fayda var. Bilindiği gibi AMD'nin ortakları arasında Araplar da yer alıyor. GlobalFoundries'i Abu Dabi merkezli ATIC firmasıyla birlikte kuran AMD ile birlikte benzer şekilde Ferrari'nin de Abu Dabir merkezli Arap şirketleriyle ciddi ilişkileri bulunuyor ki Ferrari F1 aracı üzerinde yer alan Etihad ve Mubadala şirketlerine ait logolar ve Ferrari'nin Abu Dabi'de kurduğu Ferrari World isimli devasa eğlence merkezi bu konuda verilecek örnekler arasında yer alabilir. Ferrari - AMD ilişkisi devam ederken bu konudaki asıl soru işaretlerinin Intel cephesinde olduğunu görüyoruz. Çünkü Intel'in sponsoru olduğu BMW, 2009 sezonuyla birlikte Formula 1'e veda etti ve takım eski sahibi Peter Sauber'e geri döndü ancak Intel'in bu konuda nasıl bir yol izleyeceği henüz netleşmedi.

Intel'in Ferrari ile çalışmak istediği yönünde bazı iddialar olsa bile en azından 2010 sezonu için bu mümkün görünmüyor. Intel-AMD rekabetinin bir benzeri Formula 1'de Ferrari F1 ve McLaren F1 takımları arasında yaşandığından hareketle Intel'in McLaren'e sponsor olabileceği ihtimali gündeme gelirilse de bu konudaki gelişmeler şu an için resmi olarak netliğe kavuşmuş değil.

Ferrari 2010 sezonunu açtı; AMD birlikteliği devam ediyor
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Ferrari 2010 sezonunu açtı; AMD birlikteliği devam ediyor
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Ferrari 2010 açılışından görüntüler için buraya tıklayabilirsiniz.


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talh4wk 9 yıl
haber için teşekkürler, iyi yere reklam vermişler
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IgorStravinsky 9 yıl
F1 arabalarına reklam vermeleri gayet doğal. Milyonlar seyrediyor bunu.
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Chris Brown 9 yıl
Bence Mercedes ile çok daha fazla yakışıyor AMD. AMG
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Process64 9 yıl
Amd' li Acer Ferrari' ye devam.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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.:fat32:. 9 yıl
Schumacher'in dönüşü F1 sezonun raytinglerini artıracağı kesin. İşlemcilerarası rekabet yarış pistlerinde.
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UXKN 9 yıl
öyle valla, 4-6 çekirdeği 99$ a satıyolar :)
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fatihcanery 9 yıl
f1 gibi elit tabakanın ilgilendiği bir etkinliğe spor olacaklarına ,adam akıllı yerlere reklam verseler daha iyi olur..
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neron23 9 yıl

fatihcanery

f1 gibi elit tabakanın ilgilendiği bir etkinliğe spor olacaklarına ,adam akıllı yerlere reklam verseler daha iyi olur..


Ne demek istiyon hocam AMD züğürtlerin mi işlemcisi
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yc#1 9 yıl
Bu arada McLaren'in iş istasyonlarında Intel Itanium işlemciler kullanıldığını anekdot olarak düşeyim.
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MMX 166 9 yıl
yc#1
Bu arada McLaren'in iş istasyonlarında Intel Itanium işlemciler kullanıldığını anekdot olarak düşeyim.
.
fakat mclaren,kers sıstemınde freescale ı kullanmıstı.gercı tam mclaren kullandı denılmez.zıra sıstemı yapan mercedes tı

ferrarı amd dıgerlerı de ıntel ıle calısmıslardı
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dellino 9 yıl
F1 bu yıl çok renkli geçecek.
Schumacher, Alonso ve Hamilton çekişmesi marka takımlarının bir çoğunun f1 den çekilmesindki boşluğu kapatabilir.
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