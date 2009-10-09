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Firefox 3.6 Beta önümüzdeki hafta yayımlanabilir

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
5,4b
1
14
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Chrome ile Google'ın da girdiği tarayıcı pazarında rekabet günden güne hızlı bir şekilde artarken, Mozilla da yeni güncellemelerle Firefox ile pozisyonunu güçlendirmeyi hedefliyor. 4.0 sürümünün 2010'da hazır olacağı bildirilen Firefox için 3.6 Beta sürümünün önümüzdeki hafta yayımlanacağı bildiriliyor. Radikal yenilikler içermesi beklenmeyen ancak başta TraceMonkey Javascript motoru için olmak üzere ciddi optimizasyonlar ve ince ayar güncellemeleri içerecek olan Firefox 3.6 Beta'nın 13 Ekim'de yayınlanması takip eden birkaç hafta içerisinde de resmi sürümün kullanıma sunulması bekleniyor.

Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome ve Apple Safari gibi iddialı tarayıcıların mücadele ettiği pazarda Donanimhaber.com üye ve okuyucuları hangi tarayıcı kullanıyor? Bu konuda genel yayın yönetmenimiz Mesut "Speed-Step" Çevik, merak edilen sorulara yanıt veren bilgilendirici bir çalışma hazırladı, ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.


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merhaba_2233 10 yıl
Arkadaşlar internet explorer ı bir türlü silemiyorum bilgisayarımdan. Her denemem de izin gerekiyor diyor korumalı herhalde. Bilen varsa söylesinde kurtulalım şu ie den
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bozoklu66 10 yıl
tema bu addons.mozilla.org/...

şeffaflık için ise bu eklenti gerekli addons.mozilla.org/...

kutucuğu işaretleyip indirmelisin

ayrıca da dur ve yenile tuşlarını sağ tarafa almalısın
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sertacaygun 10 yıl
IE7 ve 8'i cidden beğendim. Ama Firefox IE8'den daha az RAM harcıyor. IE'de 100MB'lık 3-4 tane RAM kullanan uygulama görünüyor. Firefox da en fazla 200MB harcıyor. Benim gibi bir RAM yoksunu için (1GB) hesap yapılası değerler.
Firefox geç açılıyor, IE gibi esnek değil... "Mükkemmelllos " bir tarayıcı yok anlayacağınız... (Opera'yı savunmayın, o akdar uğraşmama rağmen IDM'yi bile entegre edemedim ! )
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speedman 10 yıl
hadi hayırlısı.çökmesin yeter
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