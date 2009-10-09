Firefox 3.6 Beta önümüzdeki hafta yayımlanabilir

Chrome ile Google'ın da girdiği tarayıcı pazarında rekabet günden güne hızlı bir şekilde artarken, Mozilla da yeni güncellemelerle Firefox ile pozisyonunu güçlendirmeyi hedefliyor. 4.0 sürümünün 2010'da hazır olacağı bildirilen Firefox için 3.6 Beta sürümünün önümüzdeki hafta yayımlanacağı bildiriliyor. Radikal yenilikler içermesi beklenmeyen ancak başta TraceMonkey Javascript motoru için olmak üzere ciddi optimizasyonlar ve ince ayar güncellemeleri içerecek olan Firefox 3.6 Beta'nın 13 Ekim'de yayınlanması takip eden birkaç hafta içerisinde de resmi sürümün kullanıma sunulması bekleniyor.

Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome ve Apple Safari gibi iddialı tarayıcıların mücadele ettiği pazarda Donanimhaber.com üye ve okuyucuları hangi tarayıcı kullanıyor? Bu konuda genel yayın yönetmenimiz Mesut "Speed-Step" Çevik, merak edilen sorulara yanıt veren bilgilendirici bir çalışma hazırladı, ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.