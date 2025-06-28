Tam Boyutta Gör Mozilla, Firefox 140.0.2 güncellemesini yayınladı ve bazı Windows sistemlerinde açılış sırasında çökmelere neden olan can sıkıcı hatayı düzeltti. Güncelleme, 140.0 ve 140.0.1 sürümlerinin hemen ardından geldi.

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Firefox 140.0.2 sürümüne güncelleyin

Teknik olarak “Bug 1974259” koduyla tanımlanan sorun, tarayıcının açılmasından hemen sonra beklenmedik şekilde kapanması ve “ERROR_INVALID_HANDLE” veya “ERROR_INVALID_PARAMETER” gibi hata mesajlarıyla kendini gösteriyor. Geliştiricilere göre sorun, Windows güvenlik ayarlarına dahil edilmiş “Exploit Protection” özelliğiyle uyumsuzluktan kaynaklanıyor. Bu, ortalama bir kullanıcının sıklıkla değiştirdiği bir özellik olmasa da Microsoft Store'dan indirilen uygulamalar için varsayılan olarak etkinleştiriliyor. Bu nedenle, çökmeler büyük olasılıkla Microsoft Store'dan indirilen Firefox’u kullanan kullanıcılarda meydana geliyor.

140.0.2 sürümünün yayınlanmasıyla Mozilla bu soruna son verdi. Güncelleme, Windows güvenlik sistemiyle olan çakışmayı çözerek Firefox'un kurulum dosyasının veya özel güvenlik ayarlarının kaynağından bağımsız olarak düzenli bir şekilde çalışmasını sağlıyor. Her zamanki gibi, Menü - Yardım - Firefox Hakkında menüsüne giderek Firefox’u güncelleyebilirsiniz.

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Mozilla, Firefox çökme sorununu gideren güncellemeyi yayınladı

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