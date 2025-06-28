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    Mozilla, Firefox çökme sorununu gideren güncellemeyi yayınladı

    Mozilla, Firefox tarayıcısı için yeni bir güncelleme yayınladı. 140.0.2 sürümü, belirli senaryolarda Windows'ta çökmelere neden olan bir hatayı gidermesi açısından önemli.

    Firefox 140.0.2 sürüm güncelleme indir Tam Boyutta Gör
    Mozilla, Firefox 140.0.2 güncellemesini yayınladı ve bazı Windows sistemlerinde açılış sırasında çökmelere neden olan can sıkıcı hatayı düzeltti. Güncelleme, 140.0 ve 140.0.1 sürümlerinin hemen ardından geldi.

    Firefox 140.0.2 sürümüne güncelleyin

    Teknik olarak “Bug 1974259” koduyla tanımlanan sorun, tarayıcının açılmasından hemen sonra beklenmedik şekilde kapanması ve “ERROR_INVALID_HANDLE” veya “ERROR_INVALID_PARAMETER” gibi hata mesajlarıyla kendini gösteriyor. Geliştiricilere göre sorun, Windows güvenlik ayarlarına dahil edilmiş “Exploit Protection” özelliğiyle uyumsuzluktan kaynaklanıyor. Bu, ortalama bir kullanıcının sıklıkla değiştirdiği bir özellik olmasa da Microsoft Store'dan indirilen uygulamalar için varsayılan olarak etkinleştiriliyor. Bu nedenle, çökmeler büyük olasılıkla Microsoft Store'dan indirilen Firefox’u kullanan kullanıcılarda meydana geliyor.

    140.0.2 sürümünün yayınlanmasıyla Mozilla bu soruna son verdi. Güncelleme, Windows güvenlik sistemiyle olan çakışmayı çözerek Firefox'un kurulum dosyasının veya özel güvenlik ayarlarının kaynağından bağımsız olarak düzenli bir şekilde çalışmasını sağlıyor. Her zamanki gibi, Menü - Yardım - Firefox Hakkında menüsüne giderek Firefox’u güncelleyebilirsiniz.

    Kaynakça https://www.mozilla.org/en-US/firefox/140.0.2/releasenotes/ https://www.neowin.net/news/mozilla-fixes-firefox-crashes-on-windows/
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