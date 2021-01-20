Fiyatı ve özellikleriyle öne çıkan Realme Watch S incelemesi!

Son zamanlarda akıllı saatler fazlasıyla ilgi görmeye ve tercih edilmeye başladı. Bu videoda da sağlık ve genel olarak özellikleriyle önce çıkan Realme Watch S'i kutusundan çıkartıp inceliyoruz.

Son zamanlarda akıllı saatler fazlasıyla ilgi görmeye ve tercih edilmeye başladı. Bu videoda da sağlık ve genel olarak özellikleriyle önce çıkan Realme Watch S'i kutusundan çıkartıp inceliyoruz. Uygun fiyatıyla kendini diğer akıllı saatlerden biraz daha öne çıkartan bu akıllı saat, bünyesinde barındırdığı sağlık teknolojileriyle dikkatleri çekmeyi başarıyor.