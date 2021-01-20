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    Fiyatı ve özellikleriyle öne çıkan Realme Watch S incelemesi!

    2 sa.
    828
    11
    Cep Tel Aksesuarları
    Kısa Bağlantı Iframe Kodu
    Enes Değirmenci
    Video Editörü
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    Son zamanlarda akıllı saatler fazlasıyla ilgi görmeye ve tercih edilmeye başladı. Bu videoda da sağlık ve genel olarak özellikleriyle önce çıkan Realme Watch S'i kutusundan çıkartıp inceliyoruz.

    Son zamanlarda akıllı saatler fazlasıyla ilgi görmeye ve tercih edilmeye başladı. Bu videoda da sağlık ve genel olarak özellikleriyle önce çıkan Realme Watch S'i kutusundan çıkartıp inceliyoruz. Uygun fiyatıyla kendini diğer akıllı saatlerden biraz daha öne çıkartan bu akıllı saat, bünyesinde barındırdığı sağlık teknolojileriyle dikkatleri çekmeyi başarıyor. 



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