Foxconn P45 Avenger; Standartların dışına çıkan Quantum Force anakartı

Donanın severlerin ve yüksek performans meraklıların gözü kulağı Intel'in Nehalem lansmanında. Core i7 serisi yeni nesil işlemciler ile birlikte X58 yonga setli anakartların satışı için geri sayımın başladığı şu günlerde, işlemcilerin yanı sıra yeni anakart ve 3 kanal DDR3 bellek gereksinimden doğan yüksek geçiş maliyetinden ötürü en azından bir süre için Nehalem tabanlı çözümlere, bütçesi elveren sıkı donanımcıların ilgi göstermesi bekleniyor. Anakart üreticileri X58 yonga setini temel alan, performans ve hız aşırtma odaklı modeller üzerinde artık son düzenlemelerini yaparken sektörün en büyük üreticilerinden biri olan Foxconn, P45 yonga setli yeni anakartıyla kalıpları kırıyor ve standartların üzerine çıkıyor.

Sektörün en büyük üreticilerinden birisi olan Foxconn son kullanıcılar tarafından bir Gigabyte, DFI, MSI veya Asus kadar tanınan bir isim olmasa da bahsi geçen isimlerin önemli bir kısmı hatta daha fazlası için komponent üretiyor ve daha çok OEM üretimine ağırlık veriyor. Geçtiğimiz sene marka bilinirliğini arttırmak için Quantum Force programını başlatan firma, yüksek performans tutkunlarının ve hız aşırtma profesyonellerinin ihtiyaçlarını karşılamak üzere özel anakartlar hazırlamaya başlamıştı. Yola çıkarken yanına hız aşırtma yani overclock dünyasının saygın isimlerinden biri olan Shamino rumuzlu Peter Tan'ı da alan firma Mars isimli ve P35 yonga setli modeliyle pazara yeni bir soluk getirmişti.

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Foxconn P45 Avenger, kuzey köprüsü yerleşimi ve PLX yongası ile dikkat çekiyor

Quantum Force programının ilk modeli olan Mars ile mühendislik anlamında yapabileceklerinin ilk sinyallerini veren firma, aradından Black Ops modeliyle dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Bir örneği de test merkezimizde X48 yonga setli anakart, performansının yanında 4 farklı kullanıma el veren (hava,su, kuru buz ve sıvı azot) Bakır tabanlı özel soğutucusu, uzay montaj kullanıma olanak tanıyan plakası ve Crossfire kurulumlarında ekran kartlarının soğutulmasında değerlendirilmek üzere özel fanı ile kutu içeriği açısından da farkını ortaya koyuyordu. Hemen ardından AMD için Nvidia'nın 780a SLI yonga setlini esas alan Destroyer modelini hazırlayan firma, 790i SLI çipsetli Dreadnought projesini ise iptal etmişti.

Quantum Force programı çerçevesinde Nehalem platformu için X58 yonga setli Bloodrange kod adlı yeni bir anakartı kullanıma sunacak olan Foxconn, aynı yonga setini kullanan diğer pek çok rakip modelden ayrılan yeni bir anakartını gösterdi. Firmanın Avenger kod adlı ve P45 yonga setli anakartı, benzer modellere göre ciddi farklılıklar içeriyor. Peki bu anakartı özel kılan detaylar neler? Intel'in LGA775 formundaki güncel tüm işlemcileriyle kullanılabilen Foxconn P45 Avenger, yonga seti yerleşimi ile dikkat çekiyor. Olağan anakart tasarımlarının aksine kuzey köprüsünün bellek slotlarına iyice yaklaştırlıldığını görmekteyiz. Peki ama yeni bir PCB tasarımına neden olan bu girişim ile hedeflenen ne olabilir?

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Foxconn P45 Avenger'da çift PCIe X16 desteği için ATi HD 4870 X2'de de kullanılan PLX yongasına yer verilmiş

Bilindiği üzere Nehalem tabanlı Core i7 serisi işlemcileriyle birlikte Intel de aynı AMD gibi bellek kontrolcüsünü kuzey köprüsünden alarak işlemci üzerine dahil etti. Şu an satılmakta olan Intel işlemcilerinde ise bellek verileri işlemciye kuzey köprüsü üzerinden gittiği için veri erişim süresi ve zamanlamalar, bellek performansı için önemli parametreler haline geliyor. Quantum Force mühendisleri ise bellek veri erişim süresini iyileştirebilmek adına mevcut anakart tasarımlarının aksine Avenger modelinde kuzey köprüsünü bellek slotlarına olabildiğince yaklaştırmaya çalışmışlar. Bu arada anakart üzerinde dört adet DDR3 slotu olduğunu ve 16GB'a kadar bellek desteği verildiğini de belirtelim.

Foxconn'un P45 Avernger modeliyle sunacağı sürprizler bununla sınırlı değil. P45 yonga setli anakartlarda dileyen kullanıcılar ATi tabanlı ekran kartlarıyla 8x+8x konfigürasyonunda Crossfire X kurulumu gerçekleştirebiliyorlar. Bunu daha da ileri götürmek isteyen Foxconn, AMD-ATi'nin şu an için endüstrinin en hızlı masaüstü ekran kartı olarak tanımlanan çift grafik işlemcili Radeon HD 4870 X2 modelinde kullandığı PLX yongasına P45 Avenger modelinde yer vermiş. Anahtar görevi gören ve ekstra PCIe hattı sağlayan bu yonga ile standart P45 anakartlar ile mümkün olmayan 16x+16x konfigürasyonunda Crossfire X kurulum yapılabileceği ifade ediliyor ki bu oldukça önemli bir gelişme.

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Kutusu da hazır olan anakartın önümüzdeki haftalarda satışa çıkması bekleniyor

Hız aşırtma konusunda Intel'in en başarılı yonga setlerinden biri olarak değerlendirilen P45'in yer aldığı Avenger modelinde işlemci için 6 fazlı güç tasarımına yer verildiği bildiriliyor. İki adet PCIe X16 slotuna sahip olan anakart üzerinde ayrıca iki adet PCIe x1 ve iki adet te geleneksel PCI slotu yer alıyor. Güney köprüsü olarak ICH10R yongasını kullanan anakart üzerinde farklı RAID kurulumlarına olanak tanıyan 6x SATA-II konnektörü yer alıyor. Katı kapasitörler ile donatılan Foxconn Avenger, çift gigabit ethernet gibi özelliklere de sahip. Detaylarıyla farklılaşan ve merak uyandırmayı başaran Foxconn P45 Avenger'ın önümüzdeki haftalarda satışa sunulması bekleniyor.

http://www.expreview.com/news/hard/2008-11-08/1226141289d10403.html