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    Nvidia ve Foxconn’dan 10 bin GPU’lu yapay zeka süper bilgisayarı

    Nvidia ve Foxconn, Tayvan’da yapay zeka süper bilgisayarı kurmak için bir araya geldi. Sistem 10.000 Blackwell GPU tarafından desteklenecek ve Ar-Ge çalışmalarına odaklanacak.

    Nvidia ve Foxconn’dan 10 bin GPU’lu yapay zeka süper bilgisayarı Tam Boyutta Gör
    Yapay zeka alanında dünya devlerinden Nvidia ile üretim devi Foxconn, Tayvan’da büyük bir projeye imza atıyor. İki şirket, ülkenin güneyinde yapay zeka odaklı bir süper bilgisayar kurmak üzere güçlerini birleştirdi. Nvidia, bu girişimi Computex 2025 kapsamında duyurdu.

    “AI factory supercomputer” olarak adlandırılan projenin merkezinde, Nvidia’nın en yeni nesil Blackwell mimarisine sahip tam 10.000 GPU yer alacak. Bu devasa işlem gücüyle, Tayvan’daki araştırmacılar, girişimler ve endüstriyel aktörler, üst düzey yapay zeka altyapılarına doğrudan erişim sağlayabilecek. Nvidia aynı zamanda Tayvan’da yeni bir bölgesel merkez inşasına da başlamış durumda.

    Tayvan, yapay zeka adası oluyor

    Tayvan Ulusal Bilim ve Teknoloji Konseyi’nin de yatırım yaptığı proje, ülkenin yapay zeka alanında küresel bir merkez olma hedefini hızlandıracak. Konseyin hedefi ise Tayvan’ı bir “yapay zeka adası” haline getirmek. Öte yandan Foxconn’un bağlı kuruluşu Big Innovation Company aracılığıyla sağlayacağı altyapı sadece araştırmacılara değil, aynı zamanda kendi stratejik projelerine de hizmet edecek. Şirket, bu süper bilgisayarı özellikle akıllı şehirler, elektrikli araçlar ve üretim alanlarında kullanmayı planlıyor.

    Özellikle bağlantılı ulaşım sistemlerinin optimizasyonu, kamu kaynaklarının daha verimli kullanımı ve gelişmiş sürücü destek sistemlerinin geliştirilmesi gibi alanlarda süper bilgisayarın işlem gücünden yararlanılması hedefleniyor.

    Dünyanın en büyük yonga üreticilerinden TSMC de bu projeden faydalanacak önemli aktörlerden biri. Şirketin Ar-Ge ekipleri, süper bilgisayarın sağlayacağı yüksek performanslı hesaplama kapasitesini kullanarak yarı iletken teknolojilerinde yeni nesil çözümler geliştirmeyi hedefliyor.

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    Optimus'tan etkileyici dans gösterisi

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    TheLuBu 2 gün önce

    100 yıl sonra yıldızlararası boşluğa bir uzaygemisi ile belki insanları belki de yapay zekaya sahip robotları göndeririz.

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    Evren7 3 gün önce

    biz de taharet nasıl alınır onu konuşuyoruz

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    goro1982 4 gün önce

    yeşil perde olmasın. boston dynamics gibi kandırmasınlar milleti.

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