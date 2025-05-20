Nvidia ve Foxconn’dan 10 bin GPU’lu yapay zeka süper bilgisayarı

“AI factory supercomputer” olarak adlandırılan projenin merkezinde, Nvidia’nın en yeni nesil Blackwell mimarisine sahip tam 10.000 GPU yer alacak. Bu devasa işlem gücüyle, Tayvan’daki araştırmacılar, girişimler ve endüstriyel aktörler, üst düzey yapay zeka altyapılarına doğrudan erişim sağlayabilecek. Nvidia aynı zamanda Tayvan’da yeni bir bölgesel merkez inşasına da başlamış durumda.
Tayvan, yapay zeka adası oluyor
Tayvan Ulusal Bilim ve Teknoloji Konseyi’nin de yatırım yaptığı proje, ülkenin yapay zeka alanında küresel bir merkez olma hedefini hızlandıracak. Konseyin hedefi ise Tayvan’ı bir “yapay zeka adası” haline getirmek. Öte yandan Foxconn’un bağlı kuruluşu Big Innovation Company aracılığıyla sağlayacağı altyapı sadece araştırmacılara değil, aynı zamanda kendi stratejik projelerine de hizmet edecek. Şirket, bu süper bilgisayarı özellikle akıllı şehirler, elektrikli araçlar ve üretim alanlarında kullanmayı planlıyor.
Özellikle bağlantılı ulaşım sistemlerinin optimizasyonu, kamu kaynaklarının daha verimli kullanımı ve gelişmiş sürücü destek sistemlerinin geliştirilmesi gibi alanlarda süper bilgisayarın işlem gücünden yararlanılması hedefleniyor.
Dünyanın en büyük yonga üreticilerinden TSMC de bu projeden faydalanacak önemli aktörlerden biri. Şirketin Ar-Ge ekipleri, süper bilgisayarın sağlayacağı yüksek performanslı hesaplama kapasitesini kullanarak yarı iletken teknolojilerinde yeni nesil çözümler geliştirmeyi hedefliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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100 yıl sonra yıldızlararası boşluğa bir uzaygemisi ile belki insanları belki de yapay zekaya sahip robotları göndeririz.
biz de taharet nasıl alınır onu konuşuyoruz
yeşil perde olmasın. boston dynamics gibi kandırmasınlar milleti.