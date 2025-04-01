Apple tercihini yaptı: iPhone üretiminde Çin'in payı azalıyor

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Tam Boyutta Gör Apple, Çin'e olan bağımlılığını azaltma stratejisini sürdürerek Hindistan'daki üretim kapasitesini önemli ölçüde artırıyor. Son yıllarda Hindistan'da üretim faaliyetlerini genişleten şirket, özellikle iPhone 16 serisiyle bu süreci hızlandırmıştı. Şimdi ise Apple'ın ana üretim ortaklarından Foxconn, Hindistan'daki iPhone üretimini bu yıl iki katına çıkarmayı planlıyor.

Hindistan'ın payı artıyor

The Economic Times tarafından yayınlanan bir rapora göre, Foxconn'un Hindistan'daki üretim kapasitesini önemli ölçüde artıracağı belirtiliyor. Şirketin yıl sonuna kadar ülkede 25-30 milyon iPhone üretmesi bekleniyor. Kıyaslamak adına geçtiğimiz yıl Foxcon, Hindistan'da yaklaşık 12 milyon iPhone tedariki gerçekleştirmişti.

Bu plan kapsamında ise Foxconn'un Bengaluru'da yeni bir üretim tesisi hazırlanıyor. Bu tesis tamamlandığında, şirketin sözleşmeli üretim portföyündeki en büyük ikinci iPhone montaj fabrikası olacak. Kaçıranlar için küresel tedarik zinciri değişimi ile Apple, ABD ile Çin arasındaki ticaret gerilimleri ve tedarik risklerini önlemeyi hedefliyor. Dolayısıyla Hindistan’ın Apple için önemi giderek artıyor.

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Şu an için Hindistan, küresel iPhone üretiminde %15'lik bir paya sahip. Ancak Foxconn’un yeni üretim tesisinin tam kapasiteye ulaşmasıyla birlikte, Apple’ın Hindistan'daki üretim payının daha da artacağı kesin.

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