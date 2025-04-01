Apple tercihini yaptı: iPhone üretiminde Çin'in payı azalıyor

Hindistan'ın payı artıyor
The Economic Times tarafından yayınlanan bir rapora göre, Foxconn'un Hindistan'daki üretim kapasitesini önemli ölçüde artıracağı belirtiliyor. Şirketin yıl sonuna kadar ülkede 25-30 milyon iPhone üretmesi bekleniyor. Kıyaslamak adına geçtiğimiz yıl Foxcon, Hindistan'da yaklaşık 12 milyon iPhone tedariki gerçekleştirmişti.
Bu plan kapsamında ise Foxconn'un Bengaluru'da yeni bir üretim tesisi hazırlanıyor. Bu tesis tamamlandığında, şirketin sözleşmeli üretim portföyündeki en büyük ikinci iPhone montaj fabrikası olacak. Kaçıranlar için küresel tedarik zinciri değişimi ile Apple, ABD ile Çin arasındaki ticaret gerilimleri ve tedarik risklerini önlemeyi hedefliyor. Dolayısıyla Hindistan’ın Apple için önemi giderek artıyor.
Şu an için Hindistan, küresel iPhone üretiminde %15'lik bir paya sahip. Ancak Foxconn’un yeni üretim tesisinin tam kapasiteye ulaşmasıyla birlikte, Apple’ın Hindistan'daki üretim payının daha da artacağı kesin.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
ChatGPT doğru dinin İslam olduğunu söylüyor zaten.
Joe bidenden iyi yürüyo