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    Apple tercihini yaptı: iPhone üretiminde Çin'in payı azalıyor

    Cuppertino merkezli teknoloji devi Apple, yeni nesil iPhone 17 serisi için hazırlıklara başladı. Telefonların çıkışı yaklaşırken tedarik zinciri daha da genişletilecek.
    Apple tercihini yaptı: iPhone üretiminde Çin'in payı azalıyor Tam Boyutta Gör
    Apple, Çin'e olan bağımlılığını azaltma stratejisini sürdürerek Hindistan'daki üretim kapasitesini önemli ölçüde artırıyor. Son yıllarda Hindistan'da üretim faaliyetlerini genişleten şirket, özellikle iPhone 16 serisiyle bu süreci hızlandırmıştı. Şimdi ise Apple'ın ana üretim ortaklarından Foxconn, Hindistan'daki iPhone üretimini bu yıl iki katına çıkarmayı planlıyor.

    Hindistan'ın payı artıyor

    The Economic Times tarafından yayınlanan bir rapora göre, Foxconn'un Hindistan'daki üretim kapasitesini önemli ölçüde artıracağı belirtiliyor. Şirketin yıl sonuna kadar ülkede 25-30 milyon iPhone üretmesi bekleniyor. Kıyaslamak adına geçtiğimiz yıl Foxcon, Hindistan'da yaklaşık 12 milyon iPhone tedariki gerçekleştirmişti.

    Bu plan kapsamında ise Foxconn'un Bengaluru'da yeni bir üretim tesisi hazırlanıyor. Bu tesis tamamlandığında, şirketin sözleşmeli üretim portföyündeki en büyük ikinci iPhone montaj fabrikası olacak.  Kaçıranlar için küresel tedarik zinciri değişimi ile Apple, ABD ile Çin arasındaki ticaret gerilimleri ve tedarik risklerini önlemeyi hedefliyor. Dolayısıyla Hindistan’ın Apple için önemi giderek artıyor. 

    Şu an için Hindistan, küresel iPhone üretiminde %15'lik bir paya sahip. Ancak Foxconn’un yeni üretim tesisinin tam kapasiteye ulaşmasıyla birlikte, Apple’ın Hindistan'daki üretim payının daha da artacağı kesin.

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    S
    swordoftemple 22 saat önce

    ChatGPT doğru dinin İslam olduğunu söylüyor zaten.

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    TheJudgé 5 gün önce

    Joe bidenden iyi yürüyo

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