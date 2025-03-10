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    Foxconn ilk yapay zeka modelini tanıttı: FoxBrain

    Dünyanın en büyük fason elektronik üreticisi Foxconn, şirket içinde geliştirilen ve sadece dört haftada eğitilen, muhakeme yeteneklerine sahip FoxBrain yapay zekasını duyurdu.
    Foxconn ilk yapay zeka modelini tanıttı: FoxBrain Tam Boyutta Gör
    Foxconn’un açıklamasına göre FoxBrain, veri analizi, matematiksel işlemler, akıl yürütme ve kod üretimi gibi işlevleri yerine getirebiliyor. Modelin eğitimi, Nvidia’nın Tayvan’daki Taipei-1 süper bilgisayarı ve teknik danışmanlık desteğiyle gerçekleştirildi. Şirket, yapay zekayı ilerleyen süreçte açık kaynak hale getirerek sektördeki iş ortaklarıyla iş birliği yapmayı planlıyor.

    Tayvan'ın ilk yapay zekası

    Foxconn’un Yapay Zeka Araştırma Merkezi Direktörü Yung-Hui Li, FoxBrain’in eğitim sürecinde yalnızca ham işlem gücüne güvenmek yerine optimize edilmiş eğitim stratejilerine odaklandıklarını belirtti. Model, 120 adet Nvidia H100 grafik işlemci birimi (GPU) kullanılarak dört haftada eğitildi.

    Foxconn ilk yapay zeka modelini tanıttı: FoxBrain Tam Boyutta Gör
    Meta'nın Llama 3.1 yapısını temel alan şirket, FoxBrain'in Tayvan'da ve bazı denizaşırı Çin topluluklarında kullanılan dil biçimi olan geleneksel Çince için tasarlanmış ve optimize edilmiş, gelişmiş muhakemeye sahip Tayvan'ın ilk büyük dil modeli olduğunu söyledi. Foxconn, modelin Çinli rakiplerinden DeepSeek’in bazı modellerinin biraz gerisinde kaldığını, ancak küresel standartlara yaklaşan bir performans sergilediğini vurguladı.

    Foxconn denilince akla ilk olarak Apple’ın iPhone üretimi gelse de, şirket son yıllarda azalan kârlılık ve sektörel değişimlere karşı yeni iş kollarına yöneliyor. Yapay zeka ve elektrikli araçlar, bu dönüşümde ön plana çıkan alanlardan biri. Foxconn, modelle ilgili daha fazla ayrıntıyı bu ay düzenlenecek Nvidia’nın yıllık teknoloji etkinliğinde paylaşacağını duyurdu.

    Kaynakça https://www.reuters.com/technology/foxconn-unveils-first-large-language-model-2025-03-10/ https://www.honhai.com/en-us/press-center/press-releases/latest-news/1549
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