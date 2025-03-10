Foxconn ilk yapay zeka modelini tanıttı: FoxBrain

Tayvan'ın ilk yapay zekası
Foxconn’un Yapay Zeka Araştırma Merkezi Direktörü Yung-Hui Li, FoxBrain’in eğitim sürecinde yalnızca ham işlem gücüne güvenmek yerine optimize edilmiş eğitim stratejilerine odaklandıklarını belirtti. Model, 120 adet Nvidia H100 grafik işlemci birimi (GPU) kullanılarak dört haftada eğitildi.
Foxconn denilince akla ilk olarak Apple’ın iPhone üretimi gelse de, şirket son yıllarda azalan kârlılık ve sektörel değişimlere karşı yeni iş kollarına yöneliyor. Yapay zeka ve elektrikli araçlar, bu dönüşümde ön plana çıkan alanlardan biri. Foxconn, modelle ilgili daha fazla ayrıntıyı bu ay düzenlenecek Nvidia’nın yıllık teknoloji etkinliğinde paylaşacağını duyurdu.Kaynakça https://www.reuters.com/technology/foxconn-unveils-first-large-language-model-2025-03-10/ https://www.honhai.com/en-us/press-center/press-releases/latest-news/1549 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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