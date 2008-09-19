Foxconn Renaissance; X58 yonga setli anakart tasarımıyla dikkat çekiyor

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Önümüzdeki günlerde kullanıma sunulacak olan Core i7 serisi yeni nesil Intel işlemcileriyle birlikte bu işlemcilere yataklık edecek X58 yonga setli anakartlar da görünmeye başladı. Hız aşırtma tutukunları ve yüksek performans meraklıları için Quantum Force serisi altında dikkat çekici anakartlar hazırlayarak son dönemde sık sık gündeme gelen Foxconn, X58 yonga setli Renaissance modeliyle de dikkat çekecek gibi görünüyor.

Öncelkli bir noktanın altını çizelim Renaissance firmanın Digital Life serisine dahil yani Quantum Force çatısı altında BlackOps modelinin devamı olarak hazırlanacak X58 yonga setli model ile ilgili olarak henüz çok fazla detay bulunmadığını belirtelim. Renaissance farklı soğutucu tasarımı ve özellikleriyle Nehalem platformuna geçiş yapmak isteyen kullanıcılar için Foxconn'un en önemli kozlarından biri olacak. Şimdi dilerseniz anakartın özellikerine geçelim.

Foxconn Renaissance, Intel'in X58 yonga setini kullanıyor. LGA1366 formundaki Bloomfield serisi işlemciler ile uyumlu olan anakart 6.4GT/sn'lik QPI bant genişliğini destekliyor. 6 adet DDR3 DIMM slotuna sahip olan anakart, 800MHz'den 2000MHz'e kadar geniş yelpazede bellek desteğine sahip. Siyah renkli baskılı devresi ve renkli komponentleriyle merak uyandırmayı başaran Renaissance, kuzey ve güney köprüsü için hazırlanan soğutucu tasarımlarıyla da dikkat çekiyor.

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Katı kapasitörler ile donatılan PCIe 2.0 destekli anakart üzerinde dört adet PCIe x16 slotu bulunuyor. Quad-Crossfire desteği sunan anakartın SLI desteği sunup sunmayacağı resmi olarak açıklanmış olmasa da Nvidia'nın validasyon programı çerçevesinde Foxconn'un yeni modelinde SLI desteği sunması da gündeme gelebilir. Fakat merak edenler için anakart ile iki adet Radeon HD 4870 X2 modelinin Quad-Crossfire olarak kullanılabileceğini de belirtelim.

DTS Connect ve Dolby Digital Live desteği sunan 8 kanal yüksek tanımlı ses ve gigabit ethernet özellikleri bulunan anakart güney köprüsü olarak ICH10R yongasını kullanıyor. Üzerinde farklı RAID konfigürasyonlarını destekleyen 6x SATA-II konnektörünün yer adlığı Foxconn Renaissance, Debug LED gibi daha çok profesyonel kullanıcıların ilgisini çekebilecek detaylara da sahip. Önemli detaylardan biri olarak anakartın hız aşırtma performansı hakkında net bir bilgi olmadığını da belirtleim.

Core i7 serisi işlemcilerin lansmanına paralel olarak pazara sunulması beklenen Foxconn Renaissance'ın fiyatı ise henüz açıklanmış değil.