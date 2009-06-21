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Foxconn'un AMD işlemciler için hazırladığı 785G yonga setli anakartı görüntüledik

9 yıl
11,9b
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14
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Foxconn'un AMD işlemciler için hazırladığı 785G yonga setli anakartı görüntüledik
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Quantum Force serisi altında hazırladığı P55 yonga setli Inferno Katana modeliyle gündemde olan Foxconn'un AMD işlemciler için hazırladığı 785G yonga setli yeni anakartını görüntüledik. Firmanın A85GM kod adını taşıyan yeni anakartı, AMD'nin entegre grafik işlemcili yonga seti ailesine eklediği en güncel çözüm olan 785G çipsetini temel alıyor. Satılmakta olan çift, üç ve dört çekirdekli güncel AMD işlemcileriyle uyumlu olan Micro-ATX anakart katı kapasitörleri, renkli komponentleri ve baskılı devresiyle dikkat çekmeyi başarıyor.

785G yonga setinin en önemli özelliği olarak DirectX 10.1 desteği sunan ayrıca Unified Video Decoder 2.0 teknolojisiyle 1080p videolar için donanımsal hızlandırma yapabilen Radeon HD 4200 IGP'sine (entegre grafik işlem birimi) sahip olan anakart destek veren ekran kartlarıyla Hybrid-Crossfire kurulumu da gerçekleştirebiliyor. Hem Hybrid-Crossfire kurulumu hem de harici ekran kartı kullanımı için PCIe x16 slotu ile donatılan anakart üzerinde ayrıca iki adet geleneksel PCI ve bir adet te PCIe x1 slotları bulunuyor.

Pasif soğutma donatılan anakart üzerinde çok sayıda USB 2.0 ve SATA-II portuna ek olarak 8 kanal yüksek tanımlı ses ve Gigabit Ethernet gibi özelliklere de yer verilmiş. Görüntü aktarımı için DVI, VGA ve HDMI konnektörlerini kullandırabilen Foxconn A85GM'nin önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenirken fiyatı hakkında net bir bilgi bulunmuyor.


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bratishka 9 yıl
ben ne olduğunu biliyorum cool boy yazdığı mesaj üzerine yazdım bende o mesajı lütfen dikkat edin arkadaş değiştirmiş zaten mesajını
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oricin 9 yıl
mnomer
IGP Entegre Grafik İşlem Birimi yazıyor ya. Naıl yorum yazıyorsunuz şaşıyorum ben de.
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showstopper41 9 yıl
Hybrid CF HD4350 ile yapılabliyor mu?
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sertacaygun 9 yıl
MSI'n yerleşimi çok daha iyiydi.
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K.Kahriman 9 yıl
IGP , AGP , PCLE X16 ne olduğunu bilmeden yorum yazıyorsunuz milletin aklını karıştırıyorsunuz

bu arada hd4200 ile ilgili bilgi yok yada ben bulamadım
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KANUNI61 9 yıl
AGP enkarnkartı da nerden cıkdı PCIe x16 slotu yazmıyormu yukarda
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bratishka 9 yıl
edit:sildim alayını
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Cool Boy 9 yıl
Yanlış bilgi vermek istemem. Mesajı düzenledim. Kart piyasaya çıksın teknik özellikleri yavaş yavaş belli olmaya başlar zaten...
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resler 9 yıl
product.pchome.net/...
Burada SB710 olduğu yazıyor.
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OverClocK1ng 9 yıl
Ya evet bende aynı şeyi diyecektim. Hiçbir haberde SB710 mu SB750 mi söylenmiyor. Benim düşünceme göre SB710. Keşke 750 olsa.
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bodyman700 9 yıl
şunların güney köprüsü nedir bi söylemiyorlar yahu !?
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IhtiyarDelikanli 9 yıl
HD4200 HD3200 gibi grafik yongalarının performansını nedn incelemiorz
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