Foxconn'un AMD işlemciler için hazırladığı 785G yonga setli anakartı görüntüledik

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Quantum Force serisi altında hazırladığı P55 yonga setli Inferno Katana modeliyle gündemde olan Foxconn'un AMD işlemciler için hazırladığı 785G yonga setli yeni anakartını görüntüledik. Firmanın A85GM kod adını taşıyan yeni anakartı, AMD'nin entegre grafik işlemcili yonga seti ailesine eklediği en güncel çözüm olan 785G çipsetini temel alıyor. Satılmakta olan çift, üç ve dört çekirdekli güncel AMD işlemcileriyle uyumlu olan Micro-ATX anakart katı kapasitörleri, renkli komponentleri ve baskılı devresiyle dikkat çekmeyi başarıyor.

785G yonga setinin en önemli özelliği olarak DirectX 10.1 desteği sunan ayrıca Unified Video Decoder 2.0 teknolojisiyle 1080p videolar için donanımsal hızlandırma yapabilen Radeon HD 4200 IGP'sine (entegre grafik işlem birimi) sahip olan anakart destek veren ekran kartlarıyla Hybrid-Crossfire kurulumu da gerçekleştirebiliyor. Hem Hybrid-Crossfire kurulumu hem de harici ekran kartı kullanımı için PCIe x16 slotu ile donatılan anakart üzerinde ayrıca iki adet geleneksel PCI ve bir adet te PCIe x1 slotları bulunuyor.

Pasif soğutma donatılan anakart üzerinde çok sayıda USB 2.0 ve SATA-II portuna ek olarak 8 kanal yüksek tanımlı ses ve Gigabit Ethernet gibi özelliklere de yer verilmiş. Görüntü aktarımı için DVI, VGA ve HDMI konnektörlerini kullandırabilen Foxconn A85GM'nin önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenirken fiyatı hakkında net bir bilgi bulunmuyor.