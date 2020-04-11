Fractal, Celcius+ serisi AIO soğutucularını satışa sundu

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İsveçli soğutma çözümleri üreticisi Fractal donanım severler nezdinde iyi izlenime sahip oyunculardan. Celcius+ Hepsi bir arada soğutucuları farklı boyutlar için zengin seçeneklerle geliyor.

Celcius+ AIO ailesi

Celcius+ ailesini Celcius+ Prisma ve Celcius+ Dynamic olmak üzere ikiye ayıran firma Prisma serisini soğutma bloğunun yüzüne yerleştirdiği RGB aydınlatmaya ek olarak radyatörü serinleten fanlarda da RGB aydınlatma konumlandırarak ayırmış.

2x120 mm, 2x1400 mm ve 3x120 mm fanla serinletilen bloğa göre S24-S28-S36 şeklinde sıralanan seçeneklerde Dynamic serisinde Dynamic X2 GP fanları tercih edilirken Prisma modellerinde Prisma ARGB fanları bulunuyor.

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Soğutucu bloğun iki aşamalı dönen yapısı soğutucunun auto ve PWM modları arasında operasyonunu düzenlediği AIO’nun PWM modunun soğutucu kanalları içerisinde dolaşan sıvı baz alınarak uygulandığının altını çizelim.

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50 derece ve üzeri sıcaklıklarda pompa-fan ikilisini daha yüksek RPM’lere tırmandıran PWM modunun işlemci gerçekten çok yüksek sıcaklıklara çıktığında ancak daha etkili bir hale geçmesi nedeniyle daha dengeli bir artış sağlayan auto modu daha mantıklı görünüyor. Ayrıca pompanın enerjisini radyatör üzerindeki fan merkezinden alması kasa içerisinde kablo dağınıklığı olmaması güzel bir detay.

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Ayrıca Bkz. "Referans tasarım kart fiyatına özelleştirilmiş tasarım kart: EVGA, KO ailesini genişletti"

Son olarak örgülü sargıya sahip tüplerin görselliği arttırdığı soğutma çözümleri çoğu anakart üreticisinin RGB kontrol yazılımıyla uyumluluk gösterirken fiyatlandırma başlığında rakamlar 130 dolardan 200 dolara doğru yükseliyor.

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Önceden uygulanmış termal macunla gelen AIO modellerinin garanti süresi ise 5 yıl olarak belirlenmiş. Modelin detaylı incelemesine buradan ulaşabilirsiniz.

https://wccftech.com/fractal-design-celsius-series-aio-cpu-coolers/

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