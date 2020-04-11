Referans tasarım kart fiyatına özelleştirilmiş tasarım kart: EVGA, KO ailesini genişletti

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Kaliteli bilgisayar bileşenleriyle tanınan EVGA geçtiğimiz aylarda RTX 2060 Super KO ile referans tasarım modelin fiyatına kendi imzasını taşıyan çözümünü satışa sunmuştu. Firma çözümlerini çeşitlendirdi.

RTX 2070 Super KO

RTX 2070 Super KO Nvidia’nın referans tasarımlı kartıyla aynı, 1605 MHz baz-1770 MHz boost frekanslarda görev yapan TU104 GPU’sunu taşıyor. Bellek tarafında ise yine aynı şekilde 8 GB kapasiteli 256-bit GDDR6 bellekler 14 Gbps’te çalışıyor. Arayüz tarafında aynı dizilimin korunduğu kartın fiyatı ise 499$ olarak belirlenmiş.

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RTX 2070 Super KO

RTX 2080 Super KO’da ise 3072 CUDA çekirdekli GPU 1650 MHz’den 1815 MHz’e yükseliyor. 8 GB kapasiteli GDDR6 belleklerin 495 GB/s bant genişliği sağlayan belleklerin efektif frekansı dokunulmayarak 15.5 Gbps’te korunmuş.

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Ayrıca Bkz. "Nvidia, RTX 20X0 Mobil kartları da güncelleyebilir"

Kardeşi gibi çift fanlı soğutucuyla serinletilen modelde yine herhangi bir RGB aydınlatmaya yer verilmemiş. Maliyet artışının önüne geçen bu tercih bazı kullanıcılar içinse zaten kullanılmayan bir özelliğin fiyat indirimi karşılığında kırpılması olarak da kabul edilebilir. Son olarak RTX 2080 Super KO 699$’lık etiketle çevrimiçi sayfalarda listelenmiş durumda.

https://www.tomshardware.com/news/evga-geforce-rtx-2080-2070-super-ko-gaming

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