Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    FTC, Microsoft’un Activision satın alımını engelleyebilir

    Microsoft’un 69 milyar dolara satın aldığı Activision anlaşması halen daha düzenleyici kuruluşlar tarafından inceleniyor. Federal Ticaret Komisyonu’nun (FTC) incelemesi Microsoft’u üzebilir.
    Oy Ver
    FTC, Microsoft’un Activision satın alımını engelleyebilir Tam Boyutta Gör
    Yeni gelen bilgiler Federal Ticaret Komisyonu’nun (FTC) Microsoft’un Activision’u 69 milyar dolara satın alma planlarına yasal bir itirazda bulunacağını gösteriyor. Politico’ya göre FTC, Microsoft’un bu büyük çaplı satın alımını engellemek için antitröst davası açmaya hazırlanıyor.

    Microsoft'un Activision satın alımına FTC engeli gelebilir

    Kaynağın belirttiğine göre Microsoft’un anlaşmayı inceleyen FTC personelini iddialarıyla ikna edemediğinin altı çiziliyor. Dolayısıyla FTC’nin Microsoft’a karşı bir dava açma olasılığı masaya konmuş durumda. Fakat şimdilik yüzde 100 garanti edilmiş bir dava yok. Ancak Microsoft CEO’su Satya Nadella ve Activision CEO’su Bobby Kotick’in halihazırda ifadeleri ve söylemleri FTC tarafından dinlenmiş ve soruşturma büyük oranda tamamlanmış durumda.

    Eğer FTC bir dava açacaksa muhtemelen önümüzdeki ay yani Aralık ayında antitröst davası açacaktır. Birleşik Krallık'ta, Rekabet ve Piyasalar Otoritesi (CMA) Eylül ayında anlaşmayla ilgili derinlemesine bir soruşturma başlattı. Ve daha yakın bir zamanda, Avrupa Komisyonu Microsoft'un satın alımıyla ilgili kapsamlı bir soruşturma yürüteceğini duyurdu. Bu iki Avrupa düzenleyicisi gibi, FTC de satın almanın Microsoft'a oyun sektöründe haksız bir avantaj sağlayacağından ve pazardaki rekabeti önemli ölçüde azaltabileceğinden endişe ediyor.

    FTC dava açarsa diğer düzenleyiciler takip edebilir

    FTC, Microsoft’un Activision satın alımını engelleyebilir Tam Boyutta Gör
    FTC eğer olayı mahkemelere götürmeye karar verirse CMA ve AB komisyonlarının da benzer bir yol izlemesi muhtemel görünüyor. Öte yandan Sony, bu anlaşmaya en yüksek sesle karşı çıkan tek firma oldu. Hatırlarsanız Sony, Microsoft'un Call of Duty gibi değerli IP'leri Xbox'a özel hale getirebileceğine dair endişelerini dile getirmişti. Ancak Microsoft, her fırsatta Activision oyunlarının Sony PlayStation’da kalacağının altını çizmeye ve satın alımının asıl konusunun mobil oyunculuk olduğunu belirtmeye devam ediyor.

    Microsoft ve Sony çatışması büyüyebilir

    Öte yandan Microsoft ve Sony arasındaki topyekün halkla ilişkiler savaşı ise bir süredir en üst seviyede devam ediyor. Bildiğiniz üzere Microsoft, Obsidian, Mojang ve Bethesda gibi büyük yapımcıları satın almış ve Xbox Game Studios bünyesine katmıştı. İki şirket arasındaki gerilim zaman zaman tatsız argümanlara da sahne olmuştu. Microsoft, Sony’nin geliştiricilere oyunlarını Game Pass’ten uzak tutmaları için para ödediğini iddia etmişti.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Milli Muharip Uçak son montaj hattında

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    8000 - 10.000 TL Arası Telefonlar
    Poco X3 GT
    Poco X3 GT
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Monster Abra A5 V17.2.3
    Monster Abra A5 V17.2.3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    BBL-HIGH
    BBL-HIGH
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız