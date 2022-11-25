FTC, Microsoft’un Activision satın alımını engelleyebilir

- Microsoft'un Activision satın alımına FTC engeli gelebilir
- FTC dava açarsa diğer düzenleyiciler takip edebilir
- Microsoft ve Sony çatışması büyüyebilir
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Microsoft'un Activision satın alımına FTC engeli gelebilir
Kaynağın belirttiğine göre Microsoft’un anlaşmayı inceleyen FTC personelini iddialarıyla ikna edemediğinin altı çiziliyor. Dolayısıyla FTC’nin Microsoft’a karşı bir dava açma olasılığı masaya konmuş durumda. Fakat şimdilik yüzde 100 garanti edilmiş bir dava yok. Ancak Microsoft CEO’su Satya Nadella ve Activision CEO’su Bobby Kotick’in halihazırda ifadeleri ve söylemleri FTC tarafından dinlenmiş ve soruşturma büyük oranda tamamlanmış durumda.
Eğer FTC bir dava açacaksa muhtemelen önümüzdeki ay yani Aralık ayında antitröst davası açacaktır. Birleşik Krallık'ta, Rekabet ve Piyasalar Otoritesi (CMA) Eylül ayında anlaşmayla ilgili derinlemesine bir soruşturma başlattı. Ve daha yakın bir zamanda, Avrupa Komisyonu Microsoft'un satın alımıyla ilgili kapsamlı bir soruşturma yürüteceğini duyurdu. Bu iki Avrupa düzenleyicisi gibi, FTC de satın almanın Microsoft'a oyun sektöründe haksız bir avantaj sağlayacağından ve pazardaki rekabeti önemli ölçüde azaltabileceğinden endişe ediyor.
FTC dava açarsa diğer düzenleyiciler takip edebilir
Microsoft ve Sony çatışması büyüyebilir
Öte yandan Microsoft ve Sony arasındaki topyekün halkla ilişkiler savaşı ise bir süredir en üst seviyede devam ediyor. Bildiğiniz üzere Microsoft, Obsidian, Mojang ve Bethesda gibi büyük yapımcıları satın almış ve Xbox Game Studios bünyesine katmıştı. İki şirket arasındaki gerilim zaman zaman tatsız argümanlara da sahne olmuştu. Microsoft, Sony’nin geliştiricilere oyunlarını Game Pass’ten uzak tutmaları için para ödediğini iddia etmişti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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